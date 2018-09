Lucchese e Arezzo in campo domenica, a ore l’ufficialità

Lucchese e Arezzo scenderanno in campo domenica. Questo sembra essere, almeno per il momento e secondo le indiscrezioni raccolte, il punto fermo. Sul campo che sarà teatro dell’esordio delle due formazioni in campionato c’è in leggero vantaggio il Porta Elisa.

Nonostante gli interventi sul tappeto erboso alla fine la partita potrebbe essere disputata esattamente come è stata messa in calendario. Nel pomeriggio di ieri era emersa anche la possibilità di invertire i campi. Ipotesi che avrebbe poi portato l’Arezzo a disputare solo 11 incontri esterni nel girone di ritorno. Chissà se anche questo ha influito nella scelta del Cavallino.

Ad ogni modo entro le 12 di oggi Arezzo e Lucchese devono inoltrare alla Lega Pro la richiesta di scendere in campo domenica. Una domanda che sarà presentata perché entrambe le società vogliono evitare di esordire in concomitanza con gli incontri di Champions del mercoledì.

A ore quindi è attesa l’ufficialità della data, del campo e dell’orario. Non dovrebbero esserci sorprese per impedire di giocare domenica. Sussistono infatti le tempistiche per provvedere alle esigenze legate all’ordine pubblico. Il campionato è prossimo all’inizio.

