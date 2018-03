Lotta greco-romana: i risultati degli ultimi incontri per gli atleti aretini

Ancora una grande prova per i lottatori aretini confermandosi ancora tra i migliori in Italia. Il sodalizio amaranto scrive il proprio nome sul medagliere della classe Junior con Riccardo Glave medaglia d’argento e Riccardo Paionni medaglia di bronzo, e nella classe esordienti con le medaglie di bronzo di Francesco Stopponi e Alessandro Glave.

Al Pala Pellicone di Ostia di scena il doppio appuntamento tricolore della lotta greco romana per le classi Juniores ed esordienti. Trecentocinquanta i partecipanti in rappresentanza di circa cinquanta società provenienti da tutta la penisola alla conquista del tricolore. La Chimera Arezzo si presenta all’appuntamento con i suoi migliori sei Atleti.

La nuova formula di gara prevede al sabato gli incontri eliminatori, mentre la domenica gli incontri di ripescaggio e successivamente le finali e premiazioni.

Nella classe esordienti prova esaltante dei nostri lottatori. Francesco Stopponi gareggia nella categoria di peso fino a 38 kg.. Ancora non del tutto riabilitato dall’infortunio alla spalla che non gli ha permesso di allenarsi adeguatamente, lotta con molta grinta e sembra non risentire la differenza d’età e di peso. Batte il torinese Mantu, il fiorentino Peis, perde con il catanese Materia. Nella finalina vince per atterramento il vicentino Picari.

Nella categoria 52 kg. Alessandro Glave lotta diligentemente, batte in ordine l’udinese Del Prete, il savonese Pala. In semifinale perde immeritatamente con il faentino Ciobanu in un incontro molto contestato e caratterizzato da un arbitraggio a senso unico penalizzando esclusivamente l’aretino, negandogli l’accesso alla finale. Si classifica al terzo posto vincendo la finalina contro il savonese Crimi. Una medaglia di bronzo che lascia l’amaro in bocca.

Tra i Junior conferme dai nostri due atleti di punta. Nella categoria 67 kg. Riccardo Glave mette al collo un’importante medaglia d’argento. Infila una serie di vittorie con il calabrese Maragucci, con il barese Ditroilo, in semifinale con il romano Davitaia. La finale molto tirata contro il catanese Sanfilippo, lo vede sconfitto ai punti. Un podio incoraggiante che potrebbe aprire molte prospettive per il futuro dell’Atleta.

Nella categoria 55 kg. Riccardo Paionni sale sulla materassina carico e voglioso di ben figurare. Vince contro il reggino Martino un incontro avvincente, con il faentino Crisafulli (6-0). In semifinale con il bresciano Ferreyra perde di misura. Vince nettamente ai punti la finalina contro il catanese Solan e si classifica al terzo posto.

Poca fortuna per Fejzi Demiraj che nella categoria 67 kg. vince il primo incontro contro il catanese Strippoli, mentre viene battuto agli ottavi dal modenese Di Gregorio. Stessa sorte per Carlo Storri nella 62 kg. eliminato agli ottavi, sconfitto dal trevigiano Pisanu.