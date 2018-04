Lo spettacolo della Parcocorsa con il dominio di Graziani e Belardinelli

Giornata di Pasquetta iniziata questa mattina con un cielo un po’ terso che poi man mano ci si avvicinava al momento della partenza le nuvole si dissolvevano lasciando il passo ad un bellissimo sole che ci ha accompagnato tutta la giornata.

L’allestimento presso il Centro Sociale del Pionta è iniziato alle ore 8 con la collocazione delle transenne i tavoli per il ritiro pettorali ed iscrizioni, per allestire la zona Ristoro e la zona consegna premi di partecipazione ,mentre altri impegnati nel porre l’arco gonfiabile in zona arrivo e altri ancora l’arco in zona partenza diversa da quella dell’arrivo.

Arrivano le ore 10 e tutti gli oltre 400 atleti fra competitivi e non, sono schierati nel viale difronte all’università pronti per partire ,viene dato il via ed il lungo serpentone degli atleti si addentra nel parco reso ancora più bello da un sole che splende nelle variopinte piante del colle del Pionta.

Subito a condurre il protagonista della gara ,Emanuele Graziani della U.P.Policiano che impone un ritmo molto sostenuto, subito dietro Occhiolini,Taras,Vannuccini e Annetti staccati di pochi metri.

Il percorso iniziale composto di piccole salite e movimentate discese provoca una selezione naturale, al 2° passaggio in zona arrivo transita sempre al comando Graziani su Taras, Occhiolini,Annetti,Vannuccini, Verini,Stocchi, il cremonese Corrado ed il romano Macolino,mentre gli altri in fila indiana seguono i battistrada.

Anche in campo femminile sembra prevalere la condotta spavalda di Belardinelli che conduce con facilità la gara su Barneschi,Fontani e la senese Municchi.

Terminato il tratto del parco del Pionta, la corsa prende la direzione degli altri parchi che costeggiano la città, prima il parco Ducci (parco giovane posizionato a pochi centinaia di metri dal centro città ed è pianeggiante, poi l’azione degli atleti si fa più impegnativa per raggiungere la zona più a monte della città ,il Parco del Prato dove si verificano i cambiamenti maggiori nel gruppetto di testa , Graziani resiste ,Occhiolini è costretto al ritiro, tiene Taras ma dietro si fa minaccioso il lombardo Corrado , cede leggermente Annetti e Stocchi avanzano Verini e Vannuccini. Nelle donne Belardinelli aumenta il suo vantaggio mentre Berneschi deve vedersela con Municchi che la tallona a pochi metri.

Terminata la salita del Prato, comincia il tratto di recupero in discesa per raggiungere il Parco di Villa Severi ed ancora il grande Parco Pertini dove le posizioni non cambiano.

Nel Finale ancora ultimi 200 metri di salita che portano al traguardo del Pionta con Graziani che va a vincere a braccia alzate con un vantaggio di circa 40″ su Taras che mantiene la 2^ piazza di 8″ su Corrado che giunge 3° mentre al 4° posto Vannuccini ed al 5° posto una grande prestazione di Pietro Verini, 6° Annetti 7° Stocchi 8° il laziale Mascolini mentre al 9° posto dopo una volata lunghissima testa a testa la spunta Platica su Fatichenti.

In campo femminile al traguardo le posizioni acquisite in tutta gara vengono mantenute con la vittoria di Roberta Belardinelli della Filirun Team su Francesca Barneschi e Marcella Municchi mentre 4^ Camilla Fontani e 5^ Lucia Checcaglini; nella categoria Veterani grande qualità con la vittoria di Claudio Nottolini di Abbadia S.Salvatore su Salvatore Basile e Rodolfo Caporali; nella categoria Argento ancora una volta domina G.Marco Scaglia del Policiano su Luigi Tonelli e Pierluigi Cucchiarini mentre nella categoria Oro vittoria di Silvano Sgherri dell’Atletica Sestini su Giorgio Fosi e Ivo Bignardi .

Terminata la gara degli adulti si sono disputate le gare del settore giovanile vivacizzate dalla presenza di tanti partecipanti. I vincitori delle varie categorie : Clara Severi(Policiano)-Leonardo Falini (Atl.Sestini)-Asia Becattini (atl. Futura)-Lorenzo Maneschi (Avis Foiano)-Ginevra Tigliè (Alga Etrusca)-Gabriele Falini (Atl. Sestini)-Giacinta Sarchini (Atl. Sestini)-Alessandro Tarquini (Atl. Sestini)-Giada Cicerone (Policiano)-Alessio Gialli (Pol. Chianciano)-Mohmed Fakar (Pod. Il Campino).

Classifica di società vinta dalla U.P.policiano sulla Podistica il Campino e l’Atletica Sestini.

Prossimo appuntamento del circuito del Grand Prix ,Domenica 8 Aprile a Montepulciano Stazione per il memorial A.Maria Rossi.

Ringraziamento particolare al centro di Aggregazione sociale del Pionta che ha messo a disposizione i locali,la Polizia Municipale, Lions Club Arezzo , il dotto Cecchi, la Croce Bianca di Rigutino e tutti i volontari.