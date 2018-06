Liria propone un pomeriggio di trekking urbano ad Arezzo

È in programma per domenica 17 giugno l’iniziativa organizzata dall’Associazione culturale Liria, ma aperta a tutti coloro che vorranno partecipare, Trekking Urbano alla scoperta di Arezzo. Il ritrovo è fissato alle ore 18 presso il parcheggio Pietri per poi partire alla volta degli angoli più nascosti della città, raccontati da una guida ufficiale e una d’eccezione: il professor Claudio Santori, cultore della storia di Arezzo, nonché membro della Brigata Aretina dei Monumenti. La passeggiata culturale promossa da Liria intende promuovere le bellezze di Arezzo e soprattutto i dettagli nascosti o le curiosità che spesso sfuggono e che ignoriamo. Proprio per sottolineare l’importanza di iniziative come queste, nell’intento di offrire alla cittadinanza la possibilità di conoscere più approfonditamente le sue origini, il Trekking Urbano organizzato da Liria sarà ad accesso gratuito.

La giovane Associazione Liria, che conta già circa 30 membri, intende ribadire – con questo nuovo appuntamento – la necessità che i giovani si prendano carico di momenti di approfondimento ispirando la voglia di conoscere per loro stessi e per gli altri.

“Saremo felici di accogliere quante più persone possibile per questo nuovo evento organizzato dalla nostra Associazione – afferma Maria Laura Nibi Direttrice di Liria. Come sempre sarà l’occasione di confrontarsi con chi parteciperà ma anche un’opportunità per scoprire meglio Arezzo anche attraverso un punto di vista privilegiato come quello del prof. Santori, che ringraziamo per aver accettato l’invito a guidarci nel nostro trekking urbano”.