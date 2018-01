Le strade del Cortona e di Testini si separano. A ore l’annuncio del sostituto

Enrico Testini non è più l’allenatore del Cortona Camucia. La società arancionera nella serata di ieri ha ufficializzato la separazione dal tecnico. “Dopo tre stagioni e mezzo – sottolinea il Cortona Camucia in una nota – di proficua collaborazione“. Già perchè Testini in tre stagioni era riuscito a portare la squadra della propria città in Promozione passando non solo attraverso la vittoria di campionati ma anche il cammino in Coppa che ne agevolò il ripescaggio.



Questa mattina l’ormai ex allenatore del Cortona ha voluto congedarsi dalla società e dal gruppo con un post sulla propria pagina Facebook.

“Allenare per 3 anni e mezzo (3 di grandi soddisfazioni, mezzo di grande insegnamento) la Squadra del proprio Paese, quella per cui hai fatto il raccattapalle, quella di cui hai i colori dentro, è stata una gran fatica, enorme, ma soprattutto una gran figata…

Zero commenti superflui, è meglio… solo un Grazie (chi sa di meritarlo lo faccia suo) ed un grande In Bocca al lupo!”

Adesso il Cortona è alla ricerca del sostituto. La società arancionera si trova al momento all’ultimo posto del girone B di Promozione con 6 punti all’attivo e zero vittorie conseguite. Domenica scarsa il ko fatale a Chiusi per 3-0. Una posizione ben lontana dagli obiettivi di inizio stagione. Nonostante una campagna acquisti consistente a dicembre la squadra pur esprimendosi su buoni livelli non è riuscita a invertire la rotta.

Nelle prossime ore è atteso il nome del successore di Testini sulla panchina del Cortona. Per lui il debutto è in programma domenica prossima in casa contro lo Spoiano.

Twitter @MatteoMarzotti