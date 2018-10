“L’Arezzo torna a casa”, questo il commento del Direttore Guido Albucci e dell’editore Gianfranco Ballerini, che sono lieti di annunciare l’acquisizione dei diritti di esclusiva di tutte le gare della S.S. Arezzo per la stagione 2018 – 2019.

Grazie all’accordo, siglato in data odierna, i tifosi amaranto e gli appassionati di calcio, potranno seguire in esclusivale gare dell’Arezzo in diretta su tutta la rete di trasmissione di Italia 5, che abbraccia il centro Italia, sia in F.M. che DAB.

“Si tratta di un ritorno, visto che Radio Italia 5 per lunghi anni è stata la radio esclusivista dell’Arezzo e abbiamo deciso di rilanciare nella stessa direzione”, commenta l’editore.

“Sarà Massimo Gianni il radiocronista – spiega Guido Albucci – affiancato da altri validi collaboratori ed opinionisti. Oltre alla radiocronaca durante Italia 5 Diretta Sport, cui seguiranno le interviste e i commenti del dopo gara, realizzeremo approfondimenti settimanali con la presenza di tanti ospiti. Quindi già da domenica 7 ottobre, il derby Siena – Arezzo sarà trasmesso in radiocronaca diretta integrale da Radio Italia 5”.

Radio Italia 5, già riferimento con la trasmissione domenicale Italia 5 Diretta Sport, con le dirette dalla Serie C alla prima categoria, grazie a questa cquisizione rafforza ulteriormente la sua leadership nel panorama radiofonico.

Twitter @ArezzoNotizie