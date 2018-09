L’avvocato Amatucci nuovo presidente di Orgoglio Amaranto. L’araldo della Giostra sarà il vice

Marco Amatucci è il nuovo presidente di Orgoglio Amaranto. Il consiglio direttivo lo ha eletto ieri sera con voto unanime, al termine di una riunione in cui sono state anche assegnate le deleghe per tutte le attività del comitato.

53 anni, avvocato, Marco Amatucci è tifoso dell’Arezzo da sempre. Il consiglio ha individuato in lui la figura giusta per dare nuovo impulso ai programmi di Orgoglio Amaranto e per consolidare la presenza del comitato nel tessuto cittadino, ribadendo la necessità di promuovere e sviluppare l’azionariato popolare al fine di assicurare alla nostra società di calcio un futuro in linea con le aspettative della tifoseria. OA ha affidato al presidente anche la delega per i rapporti con la Società Sportiva Arezzo, nella convinzione che mantenere un costante, sereno e trasparente confronto con i soci della compagine sociale, sia elemento fondamentale per la corretta amministrazione del club.

La delega alle questioni legali è stata invece assegnata a Francesco Sebastiano Chiericoni, eletto alla vicepresidenza all’unanimità. 44 anni, avvocato, araldo della Giostra del Saracino, ha assistito OA nel momento più tormentato, offrendo oltretutto un contributo professionale determinante per la concessione dell’esercizio provvisorio da parte del tribunale fallimentare all’Us Arezzo e, quindi, per la salvezza della società.

Oltre a formulare i migliori auguri di buon lavoro a Marco Amatucci e Francesco Sebastiano Chiericoni, il comitato intende ringraziare pubblicamente e formalmente Duccio Borselli, il quale ha guidato OA in un periodo delicatissimo e molto difficile, gestendo ordinaria e straordinaria amministrazione con impegno, passione e ammirevole attaccamento ai colori amaranto. Se oggi il nostro uno per cento ha ancora un valore importante, sia dal punto di vista simbolico che gestionale, si deve soprattutto alla eccezionale capacità aggregativa che il comitato ha saputo dimostrare durante il periodo della “battaglia totale”, combattendola e vincendola con l’aiuto dell’intera tifoseria e sotto la guida di Duccio Borselli.

A questo proposito, in relazione all’immensa mole di lavoro portata a termine con profitto nei mesi scorsi, OA non può non sottolineare il contributo di Roberto Cucciniello, al quale vanno gratitudine e riconoscenza infinite per la sua attività all’interno del consiglio direttivo e in qualità di consigliere d’amministrazione della Ss Arezzo.

Per affrontare al meglio le sfide del futuro e raggiungere gli ambiziosi e stimolanti obiettivi che si è posto, Orgoglio Amaranto ha così definito il proprio organigramma.

Presidente con delega ai rapporti con la Ss Arezzo – Marco Amatucci

Vicepresidente con delega alle questioni legali – Francesco Sebastiano Chiericoni

Eventi e Progetto WeAr – Duccio Borselli, Enrica Cherici, Federico Frappi

Segretario – Luca Gallini

Tesoriere – Daniele Farsetti

Relazioni Esterne e Comunicazione – Roberto Cucciniello, Stefano Farsetti

Sede e Logistica – Duccio Borselli, Paolo Zoeddu

Merchandising – Elia Cencini, Andrea Pernici