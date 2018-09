L’Arnopolis si prepara alla nuova stagione

Agli ordini di Peruzzi e Maggi, le ragazze della Vbc Arnopolis, militante nel campionato regionale di serie D, già dal 20 agosto, si stanno preparando duramente per una stagione che vogliono vivere da protagoniste. L’ultimo campionato ha visto l’Arnopolis chiudere la regular season in terza posizione per uscire poi sconfitta nella corsa alla C nell’ultimo turno play-off. Quest’anno senza false modestie la società ha allestito una squadra per puntare in alto e salutate le brave Francesca Cocci e Chiara Sussi, rientrate alle società di appartenenza, le ha sostituite con l’esperta attaccante Paola Ronconi (proveniente da categorie superiori) e con la giovane palleggiatrice, ma con grandi potenzialità, Giulia Pecci.

Tutto il resto del gruppo storico è stato confermato in toto, l’unica al momento ai box, per problemi di lavoro è “il capitano” Elena Cafaggi che si spera di recuperare nel prosieguo della stagione. Grandi aspettative anche dalle tante giovani , oltre alla ormai colonna portante Petra Milli classe 2002, che cresciute in maniera esponenziale, daranno il loro importante contributo. Queste le atlete al momento inserite nel gruppo della serie D: Palleggiatori: Pecci Giulia (1997), Orlandi Gemma(2003), Goretti Sofia (2004); Centrali: Landi Viola(1992), Simonetti Elena(1987), Andreini Jennifer(1992), Lippi Elena(2002), Mattesini Erica(2003); Liberi: Pesci Sara (1988),Mazzieri Giulia(1992), Berti Silvia(2002),Maggi Sara(2004); Schiacciatrici: Milli Petra(2002), Sestini Eleonora(2002),Biagiolini Martina(1987), Caleri Alice (2004); Opposti: Ronconi Paola(1979), Ristori Elena(2003).