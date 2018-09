L’Arezzo ha trovato gli sponsor: Unoaerre, Chimet, Estra e Coingas

L’Arezzo ha trovato l’intesa con gli sponsor. Si tratta di Unoaerre, storico brand della gioielleria made in Arezzo, e di Chimet, azienda di recupero metalli (entrambe di proprietà dell’imprenditore Sergio Squarcialupi) e le aziende partecipate Estra e Coingas.

Chimet e Unoaerre saranno sulla parte anteriore della divisa, Estra in quella posteriore sotto il numero, mentre Coingas sui pantaloncini.

Per Estra e Chimet è una conferma visto che le due aziende già in passato erano state al fianco del Cavallino anche in occasione della procedura legata all’esercizio provvisorio. New entry per Coingas ma soprattutto un gradito ritorno per Unoaerre che fu sponsor dell’Arezzo di Serse Cosmi nella stagione 1998/1999. La prossima settimana la presentazione ufficiale delle tre divise (amaranto, bianca e arancione)

“La S.S.Arezzo è ben lieta di annunciare – si legge nella nota del club – che a partire dall’esordio in campionato al “Porta Elisa” di Lucca la tenuta da gara verrà accompagnata da sponsor sia sulla maglia che sui pantaloncini. Sul “petto” della divisa i due sponsor saranno lo storico marchio della Unoaerre e Chimet, mentre sulla schiena campeggerà il logo di Estra. Sui pantaloncini, inoltre, sarà presente il marchio Coingas. La Società desidera ringraziare tutti i partners sopracitati che hanno voluto affiancare l’Arezzo in questa nuova stagione sportiva. Si comunica che nel corso della prossima settimana le maglie della stagione 2018/19 verranno presentate ufficialmente alla stampa nel corso di una apposita conferenza.

Intanto Matteo Fracassini (classe 2000) è stato ceduto allo Jesina in serie D dove era già stato ceduto anche Ricci.

