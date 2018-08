L’Amen Scuola Basket Arezzo trionfa contro la Pallacanestro Agliana

E’ terminata 59-54 in favore degli amaranto la prima amichevole della stagione 2018/2019 dell’Amen Scuola Basket Arezzo che al Palasport Estra si è confrontata con la Pallacanestro Agliana formazione di Serie C Gold. Gli amaranto, privi di Cutini e dell’ultimo arrivato Kirlys, avevano nelle gambe dieci giorni di preparazione ma le indicazioni per lo staff SBA sono state certamente positive.

Da segnalare gli esordi in prima squadra degli Under 18 Baracchi e Fascetto e dell’Under 16 Ghini, che hanno avuto così l’opportunità di confrontarsi a livello di Serie C. Saltata l’amichevole con Valdiceppo, l’Amen tornerà in campo sabato 8 settembre al Palasport Estra per la prima giornata di Coppa contro Valdisieve, inizio della gara ore 18.15.