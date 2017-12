L’Alga EtruscAtletica rinnova la dirigenza

Il 2017 dell’Alga EtruscAtletica termina con il rinnovo della dirigenza. L’elezione dei nuovi consiglieri ha rappresentato il momento conclusivo di una stagione che per la società aretina è stata ricca di soddisfazioni per i risultati raggiunti (un argento e un bronzo ai campionati italiani giovanili, oltre a numerosi titoli regionali), per la crescita del vivaio che ha superato la soglia dei trecento atleti e per la rinascita della squadra Allievi che permette di coprire tutte le categorie giovanili. La miglior testimonianza della bontà del lavoro svolto è arrivata dalla conferma come presidente di Stefano Arniani che, in carica ormai dal 2000, è tra i principali promotori della recente ascesa dell’Alga EtruscAtletica e resterà alla guida anche per il prossimo quadriennio fino al 2021. I suoi più diretti collaboratori saranno quattro nuovi innesti nel consiglio direttivo societario che da anni sono attivi al campo di atletica di Arezzo come tecnici e istruttori: il vicepresidente Gabriele Menci, la segretaria e tesoriera Gloria Sadocchi, Elisa Boncompagni e Mauro Melis.