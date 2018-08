L’Alga EtruscAtletica apre la nuova stagione tra gare e allenamenti

L’Alga EtruscAtletica inaugura la nuova stagione: nei prossimi giorni, oltre trecento giovani atleti torneranno ad allenarsi sulle piste dello stadio di atletica. Dai bambini di tre anni nati nel 2015 fino ai più grandi Allievi del 2001, la società aretina svolge un’attività di avviamento alla pratica sportiva calibrata alle diverse fasce di età e finalizzata a migliorare le abilità motorie attraverso la ricchezza delle discipline dell’atletica leggera (corsa, lanci e salti), accompagnando poi a gareggiare nelle principali manifestazioni provinciali, regionali e nazionali. La prima data della nuova annata sarà mercoledì 22 agosto quando, dalle 18 alle 19.30, riaprirà la segreteria presso lo stadio di atletica per fornire alle famiglie le informazioni sui vari corsi e per raccogliere le iscrizioni per i nuovi atleti.

Da lunedì 27 agosto, invece, ripartiranno gli allenamenti delle varie categorie dell’Alga EtruscAtletica, con i primi a tornare in pista che saranno i Ragazzi nati nel biennio 2005-2006. Da giovedì 30 agosto sarà la volta dei Cadetti del 2003-2004 e poi degli Allievi del 2001-2002, mentre dovranno attendere fino a martedì 11 settembre i più piccoli dei Pulcini del 2013-2015 e gli Esordienti divisi nei diversi gruppi dal 2007 al 2012. Gli allenamenti si svolgeranno all’aperto nella bella cornice del campo scuola e poi, da novembre a marzo, una parte dell’attività delle categorie dai Pulcini ai Cadetti si terrà all’interno delle palestre.

Nel frattempo, riprenderà anche il calendario di gare che sarà inaugurato già sabato 1 e domenica 2 settembre a Livorno con una prova regionale del circuito Gran Prix FidalToscanaEstate e con i Campionati Toscani degli Juniores che rappresenteranno per gli atleti più grandi l’occasione per testare la preparazione in vista dei successivi Campionati Italiani Individuali Assoluti in programma dal 7 al 9 settembre a Pescara.

Nella più importante manifestazione nazionale gareggerà anche un gruppo di ragazzi che si allena ad Arezzo con i tecnici dell’Alga EtruscAtletica e che è composto da Chiara Salvagnoni nel lancio del peso, Marco Rosadini nel salto triplo, Marta Capaccioni nei 400 ostacoli, Benedetta Cuneo nel salto triplo e Anna Visibelli nel salto in lungo.

Il fine settimana successivo si terranno i Campionati Toscani e di Società degli Allievi a Siena e la Finale Regionale di Società dei Cadetti a Firenze, mentre il 22 e 23 settembre Grosseto sarà sede dei Campionati Regionali dei Cadetti e il 29 settembre sarà la volta dei Campionati Toscani dei Ragazzi.

«La stagione entra subito nel vivo – spiega Gloria Sadocchi, responsabile del settore agonistico dell’Alga EtruscAtletica – con tanti bambini e ragazzi che saranno chiamati a mettersi alla prova su pista e a vivere le emozioni del confronto con i coetanei di altre società. Intanto siamo pronti ad accogliere tutti coloro che, a partire dai tre anni, vorranno avvicinarsi all’atletica leggera, per vivere un’esperienza sportiva divertente, formativa e all’aria aperta».