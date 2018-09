L’Alberoro si prende derby e sedicesimi di Coppa Toscana. Montagnano battuto 2-1

L’Alberoro di mister Baroncini stacca un biglietto per i sedicesimi di finale di Coppa Toscana Prima Categoria. E lo fa vincendo un derby sentitissimo – che mancava da alcuni anni – contro il Montagnano. Al comunale “Santa Lucia” di Cesa, davanti al pubblico delle grandi occasioni, termina 2-1 per i rossoblù. Ai ragazzi di mister Brilli resta l’amaro in bocca per non essere riusciti a mantenere quantomeno un pareggio, riacciuffato soltanto per pochi secondi sul finale di partita.

La prima occasione da gol è per il Montagnano, dopo appena 3′: Mazzoni lancia Chiuchiolo che da posizione defilata calcia di poco fuori con un sinistro al volo. Ma la partita si giocherà soprattutto a centrocampo, dove l’Alberoro si farà valere con più forza e centimetri. I rossoblù passano così in vantaggio al 22′ grazie ad un gol di Di Lorenzo, pronto a raccogliere un passaggio filtrante dal centro e rapido con il destro a piazzare la palla all’angolino basso dove nulla può Foianesi.

Prendono coraggio i ragazzi di Baroncini. E così, nella prima frazione di gioco, riescono a schiacciare il Montagnano nella propria metà campo senza tuttavia creare veri pericoli dalle parti di Foianesi. In avvio di ripresa ci prova Nocciolini per il Montagnano: il numero 5 è abile nel raccogliere una palla vagante in area sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma la sua conclusione sfiora soltanto il palo alla sinistra di Gallorini. L’Alberoro risponde subito – siamo al 55′ – con un ottimo Di Lorenzo che controlla un passaggio filtrante e si ritrova tutto solo davanti al portiere: il suo esterno destro viene respinto in angolo da Foianesi.

L’Alberoro dà però la sensazione di essere più in partita rispetto ai torelli di mister Brilli, sicuramente più imprecisi e meno decisi sui contrasti, anche duri, che non sono mancati, com’è logico, in un derby sentitissimo come questo. Il Montagnano pareggia i conti al 77′ grazie ad una rete di Piteo, subentrato a Gelormini un minuto prima: il numero 18 blaugrana raccoglie un rimpallo in area e con il piatto sinistro infila la palla all’angolino. I tifosi montagnanesi non hanno nemmeno il tempo di festeggiare perché il 2-1 dell’Alberoro arriva subito, e porta la firma di Santini. Siamo al 79′ quando il numero 10 rossoblù controlla con la coscia una palla al limite dell’area e con un destro al volo insacca la palla all’incrocio per il tripudio dei tantissimi tifosi dell’Alberoro presenti in tribuna.

Battuto il centro, Settembrini prova a sorprendere Gallorini ma il suo destro, da centrocampo, termina di poco sopra la traversa. Il Montagnano, però, non ha la forza di reagire e all’83’ l’Alberoro sfiora il 3-1 con Di Martino, che si ritrova tutto solo davanti a Foianesi ma calibra male con il sinistro. La partita termina senza altre emozioni al 95′. Il derby va all’Alberoro, che passa con merito il mini-girone di Coppa Toscana a punteggio pieno (6 punti) e si guadagna un posto per i sedicesimi di finale.

Montagnano: Foianesi G, Foianesi T, Chiuchiolo, Gerardini (17′ st D’Abbrunzo), Nocciolini, Giorgi, Rossi (23′ st Settembrini), Mazzoni, Maggini, Artini, Gelormini (31′ st Piteo). All: Brilli

A disp: Bobini, Cantaloni, Cetoloni, Bertocci, Cuccoli, Vacchiano.

Alberoro: Gallorini, Renzi, Bennati, Dansoko, Tori, Lalletti, Barbagli (40′ st Seri), Di Lorenzo (31′ st Di Martino), Severi (46′ st Fabianelli), Santini (43′ st Orlandi), Tiezzi. All: Baroncini

A disp: Benigni, Severi, Fabbriciani, Villi

Reti: 22′ pt Di Lorenzo, 32′ st Piteo, 34′ st Santini

@nicolabrandini