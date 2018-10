La Steels Motocross si rinforza con Samuele Chiantini

La Steels Motocross ufficializza i nomi dei piloti con cui scenderà in pista nel 2019. Il team aretino ha rinnovato l’accordo con Morgan Bennati e si è rinforzato con l’innesto di Samuele Chiantini, due ragazzi nati rispettivamente nel 2004 e nel 2006 che si metteranno alla guida nei vari campionati italiani e internazionali con l’ambizione di lottare ai vertici delle classifiche. Questa coppia conferma la vocazione della Steels ad aggregare e a dare fiducia ai migliori giovani centauri del territorio, con il tecnico Andrea Botti che li seguirà curva dopo curva per farli crescere e portarli alla vittoria.

La grande novità riguarda l’inserimento di Chiantini che, originario di Rapolano e in sella dall’età di tre anni, ha chiuso l’ultimo campionato italiano al sesto posto della categoria Mx85 Junior e si è confermato tra i più promettenti talenti del motocross tricolore (nel 2016 è stato convocato in maglia azzurra per correre nel torneo giovanile “Franco-Italiano”). Archiviata questa positiva stagione, il pilota ha scelto di affidarsi alla Steels per muovere un ulteriore salto di qualità e per gareggiare anche nel campionato europeo, facendo affidamento sulla struttura di un team che lavorerà per fornirgli la necessaria preparazione tecnica e per garantirgli una moto adeguata alle caratteristiche di ogni circuito. «Sono entusiasta del passaggio alla Steels – commenta Chiantini. – Il motocross è la mia passione e il mio obiettivo è di crescere costantemente per confermarmi tra i migliori del campionato italiano, lavorando per migliorare il sesto posto di questa stagione. La Steels è un team ben organizzato e, supportato dai consigli di Andrea Botti, sono convinto che potremo raggiungere ottimi risultati».

La conferma tra i piloti della Steels riguarda invece Bennati che, già convocato in maglia azzurra e campione toscano nel 2017, è reduce da una stagione sfortunata in cui è stato a lungo fermo ai box a causa di un brutto infortunio al braccio destro rimediato lo scorso febbraio al debutto nella categoria Mx125 Junior in occasione degli Internazionali d’Italia a Mantova. Il pilota aretino è già orientato verso un 2019 in cui proverà a portarsi ai vertici del campionato italiano e del campionato europeo. Alle spalle della coppia Bennati-Chiantini, inoltre, la Steels sta lavorando anche per consolidare il Team Junior che rappresenta il vero vivaio della scuderia e che accompagna i giovani piloti nei loro primi passi nel motocross: in questa squadra è già stata prolungata la collaborazione con Samuele Pecorari del 2006 che ha recentemente vinto il titolo regionale nell’enduro.

«Il nostro impegno – aggiunge Botti, – è di far crescere i giovani centauri e di regalargli le prime soddisfazioni della loro carriera sportiva. In questo senso, siamo felici dell’accordo con un pilota come Chiantini che ha già dimostrato talento e desiderio di affermarsi, e che andrà a costituire insieme a Bennati un team di altissimo livello».