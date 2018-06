La Sba conferma il tecnico Giuseppe Delia

La Scuola Basket Arezzo “è lieta di comunicare che Giuseppe Delia farà parte dello staff tecnico amaranto anche nella stagione 2018/2019 seguendo da capo allenatore prima squadra della SBA in Serie C oltre a due gruppi giovanili come già accaduto quest’anno”. La società aretina comunica ufficialmente il rinnovo del tecnico.

Arrivato ad Arezzo in punta di piedi nell’estate 2017, coach Delia ha saputo conquistarsi la fiducia della società con i risultati ottenuti in panchina, primo posto in stagione regolare in Serie C, Final Four di Coppa Toscana raggiunte con l’Under 18 Eccellenza, categoria che è stata affrontata per la prima volta dalla Scuola Basket Arezzo, oltre ai buoni risultati con l’Under 16 Regionale. La dirigenza amaranto ha scelto così la continuità del lavoro svolto dal tecnico nativo di Castellaneta (TA) per affrontare una nuova stagione da protagonisti con la prima squadra, con il chiaro intento di migliorare quanto fatto quest’anno ed affrontare nuove sfide giovanili come il campionato Under 20 che sarà una nuova esperienza per la SBA.

Queste le parole di Coach Delia dopo la conferma: “Rimanere ad Arezzo è stata la decisione più giusta da prendere. Mi sono trovato più che bene. E dopo un’annata entusiasmante come quella appena passata ho sentito che il mio lavoro qui non era ancora giunto al capolinea, anzi, grazie alla motivazione che ho percepito dalla società e dai ragazzi ho subito pensato che il bello deve ancora venire. Siamo già a lavoro per far si che il prossimo anno sia per la SBA Arezzo l’anno della consacrazione tra le grandi della pallacanestro in Toscana, per poi puntare a qualcosa di ancora più importante. Questa società e i ragazzi cresciuti qui fin dal minibasket meritano grandi obiettivi perché sono grandi persone. E io con il lavoro in palestra metterò il mio contributo giorno dopo giorno, puntando a traguardi sempre più ambiziosi. Sono contento e già carichissimo per la nuova avventura insieme!”