La piscina all’aperto di Foiano della Chiana riapre i battenti. Lunedì 11 giugno torneranno attivi tutti gli spazi esterni dell’impianto comunale gestito dalla Centro Nuoto Sportivo che, nel corso dell’estate, resteranno fruibili a tutti e saranno sede di numerose attività.

L’area fa affidamento su una piscina grande di venticinque metri, su una piscina piccola per i bambini, su un campo da calcetto, su un’area giochi, su uno spazio verde e su un bar, configurando un’ambiente polifunzionale al servizio del territorio locale che, la scorsa estate, catalizzò molti cittadini da Foiano e dalle località limitrofe. Questi spazi esterni, ad esempio, saranno utilizzati per lezioni di fitness in acqua e per i campi solari di alcune associazioni, diventando così un luogo di aggregazione e di divertimento per adulti e bambini.

La programmazione dei prossimi mesi, inoltre, sarà arricchita dai corsi e dalle iniziative della Chimera Nuoto che organizzerà lezioni di nuoto per i più piccoli con il duplice obiettivo di stimolare la pratica motoria anche nei mesi più caldi dell’anno e di promuovere un approccio sereno e sicuro verso gli ambienti acquatici. Questi allenamenti daranno seguito alle tradizionali attività promosse nelle altre stagioni nella piscina chiusa: in nemmeno due anni di gestione dell’impianto, infatti, la società aretina è riuscita a consolidare il movimento natatorio foianese, attivando corsi per tutte le età e ricreando squadre agonistiche dagli Esordienti agli adulti dei Master. La piscina resterà aperta fino alla fine di agosto per tutti i giorni della settimana, dalla mattina alla sera.

«Da lunedì 11 giugno – spiega Valter Magara, presidente della Centro Nuoto Sportivo, – prenderà il via una stagione che sarà ricca di appuntamenti e di iniziative. Il nostro impegno è stato di mantenere la qualità degli ambienti e la piena fruibilità per tutti di una piscina all’aperto che rappresenta un punto di riferimento per le attività sportive, ludiche e aggregative dell’estate del Comune di Foiano della Chiana».