La foianese Tatiana Maccherini trionfa nella durissima ultramaratona di Brescia “12 ore nel Castello”

Dopo un 2017 da protagoniste, per le “amazzoni” ghibelline è iniziata alla grande anche la nuova stagione del trail running. La foianese Tatiana Maccherini, reduce dall’ottimo piazzamento nell’inedita Ronda Ghibellina Plus (quinta donna assoluta) di inizio stagione, sabato scorso ha conquistato il trono alla seconda edizione della “12 Ore nel Castello”, ultramaratona a tempo nel durissimo circuito del parco del castello di Brescia.

La top-runner del Team Ronda Ghibellina, e rappresentante del Team Born Hoka One One, ha costruito la vittoria metro dopo metro in un tracciato difficile con gradoni, gallerie, salite impervie, percorrendo 109,800 km (record femminile della manifestazione) con un notevole dislivello accumulato, e piazzandosi quarta assoluta su 80 partenti nella classifica generale. Tatiana, più a suo agio nel trail puro che non nelle gare in circuito, ha mostrato un’invidiabile condizione fisica ma anche e soprattutto classe, esperienza ed estrema lucidità nel gestire una prova così complessa.

Sul secondo gradino del podio Valeria Empoli, una delle atlete più in forma nel mondo “ultra” e prossima maglia azzurra all’Europeo della 24 Ore di Timisoara. Dopo questa convincente prova, la Maccherini si proietterà in una stagione intensa che la vedrà impegnata su più fronti: prossime gare l’Ultratrail Via degli dei (125km, da Bologna a Firenze) e la Ronda dels Cims in Andorra, a luglio. Grande soddisfazione nel Team Born Hoka One One e in casa Ronda Ghibellina del patron Renato Menci, che torna al successo assoluto del 2018 dopo l’alloro di Cristina Pozzato nel Trail Città di Cortona – 24km.