La Cava: “Impegno costante per l’Arezzo, dispiace aver letto certi commenti”

Prova a mettere la parola fine Giorgio La Cava sulle voci circa una possibile cessione del club. Voci smentite dal patron poco più di sette giorni fa.

“Io sinceramente su certi argomenti non ci vorrei più tornare – commenta La Cava al termine dell’amichevole di Trestina – certo è che certe chiacchere mi hanno disturbato. Sinceramente non so più cosa dire oltre a ricordare che questa società ha parlato con i fatti, con investimenti. Stiamo programmando ricreando dal nulla una realtà calcistica. Dispiace che certi voci possano aver provato a cambiare il vento. L’impegno c’è sempre stato e c’è ancora. Mi è dispiaciuto leggere certi commenti anche perché la volontà e di fare bene con l’Arezzo, non sono come certi romani che sono venuti qua prima di me“.

Anche con il direttore Pieroni c’è stato un chiarimento al riguardo…

“E’ tutto chiarito. Non appena sono tornato dall’estero dove mi trovavo ho parlato con Ermanno. Per me certe cose nascono anche perché ancora siamo qui in attesa di iniziare a giocare in campionato“.

Come procede la raccolta degli sponsor?

“Anselmi e Celia stanno facendo un grande lavoro e contiamo entro la prossima settimana di stringere accordi importanti. Ad agosto è normale che molte attività siano chiuse. E’ chiaro: più sponsor ci sono e più possiamo rendere forte l’Arezzo anche con l’ingresso di persone che tengono alla società“.

Soddisfatto del mercato?

“Molto anche se magari ci aspettavamo qualche movimento in uscita in più che non c’è stato. Adesso aspettiamo i calendari perchè la squadra si sta allenando ormai da due mesi in attesa dell’esordio”.

