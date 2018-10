Juve U23-Arezzo, cambia il calcio d’inizio. Ultima settimana per la campagna abbonamenti

Come era prevedibile la partita tra Juventus Under 23 e Arezzo è stata anticipata per quanto riguarda il calcio d’inizio. Complice il posticipo della sfida tra il Cavallino e Pontedera la partita con i bianconeri è slittata a giovedì 18 ottobre. Il calcio d’inizio, previsto originariamente per le 20,30, è stato anticipato. Per questioni anche logistiche Juve e Arezzo si sono accordate per giocare alle ore 15.

Ultimi giorni per la campagna abbonamenti. Sono 1144 file tessere stagionali sottoscritte fino ad oggi. La campagna abbonamenti chiuderà sabato alle 13. Gli uffici presso lo stadio Comunale saranno aperti da mercoledì (10-13 e 15:30-19:30) fino alle ore 13 di sabato 13 ottobre. La Società Sportiva Arezzo ricorda che sarà indetta 1 (una) “Giornata Amaranto” durante la stagione 2018/2019.

