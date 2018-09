Inversione di campo o a Lucca di lunedì due ipotesi al vaglio per l’esordio

C’è più di un interrogativo sulla prima di campionato per l’Arezzo. Il club amaranto secondo il calendario diramato dalla Lega Pro esordirà con la Lucchese. Stesso avversario di coppa e stesso in campionato. C’è da capire semmai la data, l’orario e il terreno di gioco.

Il Porta Elisa potrebbe non essere disponibile per domenica. Ecco quindi che Lucchese-Arezzo potrebbe slittare al giorno dopo o al limite mercoledì, ma non solo.

C’è un’altra ipotesi ed è quella che i due club stanno valutando. Anziché esordire in trasferta la partita potrebbe essere quella tra Arezzo e Lucchese. Vale a dire che gli amaranto potrebbero trovare il parere positivo dei rossoneri, e poi anche della Lega, per l’inversione di campo.

Ad ogni modo sono ore frenetiche. Entro domani alle 12 i club possono richiedere di giocare questo fine settimana. I tifosi amaranto e quelli rossoneri restano in attesa.

