E’ cominciata questa mattina la preparazione della Baldaccio Bruni Anghiari in vista del prossimo campionato di Eccellenza Toscana. La formazione biancoverde si era già ritrovata nel corso della settimana per alcune sedute di lavoro al campo sportivo “Procelli” di Anghiari e dal pomeriggio di oggi si è trasferita a Caprese Michelangelo, dove la prossima settimana svolgerà doppi allenamenti giornalieri (il primo alle 9:30 e il secondo alle 16:30).

I giocatori attualmente in rosa hanno lavorato sotto la guida del neo mister Daniele Chiarini, del preparatore atletico Properzio “Cino” Faraglia e del preparatore dei portieri Giacomo Piccini. Una prima parte di preparazione incentrata soprattutto su condizione atletica e tattica per mettere le basi in vista di una stagione che si annuncia come sempre lunga ed intensa. Sabato prossimo la squadra disputerà la consueta “partitella in famiglia” a Caprese Michelangelo per sperimentare i meccanismi e smorzare la quantità di lavoro fisico, mentre la fase di ritiro terminerà in prossimità del ferragosto per poi riprendere con una sola seduta giornaliera al Saverio Zanchi di Anghiari.

L’organico non è ancora stato completato ed il direttore sportivo Alessandro Bruni è alla ricerca di quei 2-3 giocatori che possano portare esperienza ed ulteriore qualità. La nuova avventura per il team biancoverde è comunque iniziata con entusiasmo e con tanta voglia di ben figurare, così come confermato dal tecnico Daniele Chiarini. “C’è da parte di tutti i giocatori grande determinazione per affrontare al meglio la stagione che è alle porte e lo stesso discorso vale ovviamente anche per me. Sono molto motivato e non vedevo l’ora di cominciare il lavoro sul campo. Il nostro obiettivo? Ottenere il massimo delle nostre possibilità e dare filo da torcere a tutti, partita dopo partita”.