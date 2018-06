Impianti sportivi: a Cavriglia investimenti per oltre 4 milioni di euro

Come dimostrano i lavori già conclusi e quelli inseriti nel piano triennale delle opere pubbliche 2017/2019, il Comune di Cavriglia ha sempre attribuito grande importanza alle strutture sportive e adesso l’Amministrazione sta iniziando a raccogliere i frutti di questo lavoro. Basti pensare che nel corso dell’intera Legislatura complessivamente saranno investiti nelle strutture sportive oltre 4 milioni di euro. Tanti gli interventi già portati a termine. Tra questi ricordiamo il nuovo impianto sportivo “Danilo Camici” e il restyling della palestra a Meleto Valdarno e l’illuminazione notturna dei circuiti polivalenti di Bellosguardo, area quest’ultima sempre più frequentata dagli amanti dello sport e del benessere. Tornando all’attualità, a pochi giorni dall’inaugurazione del campo di calcio a 5 di Cavriglia intitolato a Davide Astori, l’Amministrazione Comunale sta per consegnare alla comunità un’altra struttura sportiva. Sabato 23 giugno alle 17, conclusi i lavori di restyling, saranno inaugurati i nuovi “Campi Verdi” di Santa Barbara. L’intervento, dall’importo complessivo di circa 100mila euro, ha visto la stesura di un nuovo manto in erba sintetica nei campi da calcio a 5 e tennis, il recupero delle recinzioni e la riqualifica degli spogliatoi dove, tra l’altro, è stato realizzato un bagno per disabili. Gli impianti sportivi saranno intitolati a Gabriele d’Uva, il giovane di Santa Barbara stroncato da una malattia incurabile a soli 16 anni nell’ottobre del 2016.

L’azione dell’Amministrazione Comunale nel fondovalle si è concretizzata anche con i lavori per la nuova pista ciclabile San Cipriano Cetinale e con l’ampliamento della Clubhouse del Minigolf. Entrambe le opere saranno inaugurate nel mese di luglio. Previsti ulteriori investimenti anche nei prossimi mesi. A partire dal restyling del campo da basket polivalente nei pressi del cimitero del capoluogo, con il rifacimento totale della pavimentazione, per restituire così un importante punto di incontro e di svago ai nostri ragazzi. Il costo stimato è di circa 15mila euro. In fase di progettazione anche il recupero della tensostruttura di Castelnuovo dei Sabbioni. Questi lavori si sono resi necessari per dare nuova vita ad un impianto da tempo in stato di abbandono e per i quali è previsto un investimento che si aggira intorno ai 300mila euro. Infine, ma non meno importante, rientra tra gli interventi futuri anche la costruzione di un campo da calcetto polivalente a Montegonzi, per un costo di 100mila euro. Tutto ciò senza dimenticare il campo promozionale per attività di Golf in località in Valle del Pero. Un impianto in costante crescita e che, nello scorso mese di dicembre, ha ottenuto un finanziamento per 2milioni di euro di fondi CIPE per un suo ulteriore ampliamento tramite la realizzazione di altre 9 buche.

L’Amministrazione Comunale insomma sta dimostrando in maniera concreta la propria attenzione nei confronti dei ragazzi della nostra comunità e della loro salute sia fisica che psicologica. Lo sport infatti, ricopre un ruolo fondamentale nella crescita di ognuno di loro ed è importante che i giovani possano coltivare la propria passione per tutte le discipline sportive in strutture funzionali e all’avanguardia.