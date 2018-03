Il Rugby Nazionale giovanile parla ancora Aretino, storica vittoria contro il Galles

Storica vittoria degli Azzurrini che vincono per la prima volta contro i Dragoni, allo Stadio Parc Eirias di Colwyn Bay (la casa della U 20 gallese), centrando la prima vittoria nell’edizione 2018 del Torneo Natwest 6 Nations U 20, massima espressione continentale di categoria. Netta superiorità del pack azzurro per tutto l’arco dell’incontro, che ha saputo tenere sotto scacco gli avanti gallesi nelle fasi di conquista anche in due situazioni di inferiorità numerica ( 53’ giallo a De Masi, Al 73’ giallo a Ghigo). Nel primo tempo ottima l’attitudine messa in campo dai ragazzi guidati da Fabio Roselli ed Andrea Moretti che aprono le marcature al 3’ con una meta di mischia realizzata del pilone Michele Mancini Parri, aretino in forza all’Accademia Nazionale FIR Ivan Francescato, artefice di una prestazione eccellente.

Il percorso Rugbistico di Michele Mancini Parri è iniziato nel Vasari Rugby Arezzo, ove si sono formati gli altri giovani che hanno indossato e continuano ad indossare la maglia Azzurra di categoria quali:

Jacopo Bianchi (Fiamme Oro Roma)

Andrea Chianucci (Medicei Firenze)

Alessandro Cocchi (Medicei Firenze)

Leonardo Mariottini (Accademia Nazionale FIR Ivan Francescato)

Francesco Micheli (S.S.Lazio Rugby).

si allega immagine ufficiale FIR mancini parri è il giocatore numero 3 di spalle