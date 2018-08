Il minibasket della Sba torna sul parquet con l’Open Week

Una settimana di allenamenti gratuiti per scoprire la pallacanestro. La stagione della Scuola Basket Arezzo si apre, come tradizione, con l’Open Week di minibasket che rappresenterà l’inizio dell’attività sportiva rivolta ai bambini nati tra il 2007 e il 2014. Da sabato 1 a sabato 8 settembre, infatti, sono in programma sette giornate che segneranno la ripresa degli allenamenti per tutti i giovani cestisti già tesserati e che, allo stesso tempo, permetteranno di iniziare a giocare a coloro che sono interessati a praticare questo sport. Le lezioni di prova, divise per fasce d’età e ospitate dal palasport Estra “Mario d’Agata”, saranno completamente gratuite e chiunque potrà parteciparvi semplicemente presentando il certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica (per chi è nato tra il 2008 e il 2014) o il certificato alla pratica sportiva agonistica (per i 2007).

L’attività di minibasket, sostenuta dal main sponsor Nova Verta, potrà fare affidamento su uno staff tecnico che riunisce quattro degli istruttori di maggior esperienza della Sba: Paolo Bruschi, Franco Guccione, Michele Roggi e Jacopo Vignaroli. Il loro compito è ritenuto di fondamentale importanza perché, dovendo guidare i bambini più piccoli, devono appassionarli alla pallacanestro e favorire una loro crescita armoniosa, utilizzando il gioco e il divertimento come strumenti per insegnare lo sport. Dal minibasket Nova Verta, infatti, emergeranno quei cestisti che in futuro militeranno nelle categorie superiori, dai massimi campionati giovanili d’Eccellenza alla prima squadra di serie C.

La bontà del lavoro svolto negli ultimi anni è confermata dai numeri, con un settore che oggi può vantare ben otto gruppi che nel corso della stagione avranno l’opportunità di confrontarsi anche con i coetanei delle altre società in tornei e in campionati non competitivi. Questo percorso sportivo troverà le proprie radici proprio nell’Open Week che sarà l’occasione per conoscere gli istruttori e per muovere i primi passi nello sport.

Tutte le indicazioni sulle date, gli orari e le palestre specifiche per ogni annata sono disponibili sul sito www.sba-arezzo.it, mentre per ottenere ulteriori informazioni è possibile chiamare i numeri 0575/299.719 o 388/78.28.714, o scrivere a info@sba-arezzo.it.

«Il minibasket è uno dei fiori all’occhiello della Sba – spiega Vignaroli, responsabile del settore – con tanti bambini che ogni giorno si allenano e si divertono, crescendo con noi e vivendo le emozioni di giocare insieme ai loro coetanei».