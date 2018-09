Il calcio femminile di A e B sotto l’egida della Figc. Tavanti: “Traguardo storico e passo importante per il movimento”

Torna definitivamente sotto l’egida della Figc la gestione dei campionati di serie A e serie B di calcio femminile. Ufficializzata nella serata di venerdì 7 settembre, la sentenza del Collegio di Garanzia del Coni ha infatti ripristinato la divisione di competenze profilatasi ad inizio estate prima che, a fine luglio, la Corte Federale d’Appello decretasse il ritorno della massima serie e della categoria cadetta tra le fila della Lega Nazionale Dilettanti. Accettando il ricorso della Figc, il Collegio di Garanzia ha pertanto consegnato l’organizzazione dei campionati nazionali proprio alla Federazione così come auspicato dalle società, dagli staff tecnici e dalle stesse calciatrici, rispettivamente supportati dall’AIC e dall’AIAC.

Ecco di seguito il comunicato congiunto redatto dai club di serie A e di Serie B all’indomani di quella che si può definire, su tutti i fronti, una grande vittoria del calcio femminile di fronte al Coni:

“Le diciotto società di calcio femminile A.S. Roma, A.C.F Arezzo, Hellas Verona Women, A.S.D Castelvecchio, A.S.D Femminile Inter Milano, A.S.D Mozzanica. A.S.D Pink Sport Time, C.F Florentia, F.C Juventus, Fiorentina Women’s F.C, Lady Granata Cittadella, S.S Zaccaria, Sassuolo Calcio Femminle, S.S Roma Calcio Femminile, Empoli Ladies, Chievo Verona Valpo, U.P.C Tavagnacco, Genoa Women ringraziano gli avvocati Salvatore Civale e Flavia Tortorella per la loro professionalità e l’egregio operato svolto, e accolgono con grande soddisfazione ed entusiasmo la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI che stabilisce l’inquadramento della Divisione Calcio Femminile sotto l’egida della FIGC. Le Società auspicano inoltre il rapido avvio delle riforme invocate, e da lungo tempo attese, per il bene dello sport in generale e del calcio femminile in particolare.”

E mentre il calendario del prossimo Campionato di serie A (in partenza il prossimo 22 settembre) è stato diramato poche ore dopo la pubblicazione della sentenza, occorrerà attendere ancora qualche giorno per conoscere i dettagli del nuovo campionato cadetto a girone unico che, scongiurata l’ipotesi dello sciopero ad oltranza, prenderà presumibilmente il via domenica 14 ottobre. Slitta invece di una settimana la Coppa Italia che, pur vedendo rimanere intatta la formula dei triangolari, inizierà domenica 16 settembre con una settimana di ritardo rispetto a quanto comunicato nel corso dell’estate. Inserita nel girone eliminatorio n. 2 insieme alle retrocesse Empoli Ladies e al Castelvecchio, la prima squadra amaranto di mister Lorenzini inaugurerà la propria stagione affrontando subito l’impegnativa trasferta in territorio empolese.