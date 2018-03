Galà Calcio Dilettanti, sfida a suon di gol per la Scarpa d’Oro tra i migliori attaccanti

E’ una sfida a suon di gol tra i migliori bomber della stagione. Il prossimo 24 maggio il Gran Galà del Calcio Dilettanti Aretino celebrerà la sua quarta edizione e premierà con la Scarpa d’Oro i migliori attaccanti. Già perché il premio riguarda anche il calcio maschile (dall’Eccellenza alla Terza categoria) sia il calcio femminile (dalla serie D alla serie B).

Il regolamento. Ogni gol segnato in campionato sarà moltiplicato per un coefficiente di difficoltà. Un punto per ogni gol segnato in Terza categoria, 1,25 per la Seconda, 1,50 per la Prima, 1,75 per la Promozione e 2 per l’Eccellenza. Per il calcio femminile uno per la Serie D, 1,25 per la Serie C e 1,50 per la Serie B.

Ma chi sono i protagonisti? Tra gli uomini figurano Nicola Terzi della Baldaccio Bruni, ma anche Alessandro Monaci del Foiano, Alex Ceramelli del Soci Casentino, Simone Aliberti del Santa Firmina, Endri Sina del Circolo Fratticciola e Lorenzo Lapini dell’Indomita Quarata.

Nei campionati femminili sono tre le calciatrici in corsa con un autentico testa a testa. Al comando c’è Isabella Carta dell’Arezzo seguita da Sara Bertozzi dell’Aquila Montevarchi e da Cecilia Monciatti.

Subito dopo Pasqua sarà ufficializzata la location del Gran Galà del Calcio Dilettanti Aretino. Intanto prosegue a ritmo sostenuto la votazione che assegnerà il Pallone d’Oro dei dilettanti con oltre 1160 raccolti in questa seconda fase, senza contare i 3mila espressi durante le nomination per un totale di 20mila persone coinvolte.

SCARPA D’ORO MASCHILE, la classifica provvisoria:

Nicola TERZI, attaccante Baldaccio Bruni con 17 gol (34,00 punti).

Alessandro MONACI, attaccante Nuova A.C. Foiano con 17 gol (29,75 punti).

Alex CERAMELLI, attaccante Soci Casentino con 21 gol (31,50 punti).

Simone ALIBERTI, attaccante Santa Firmina con 19 reti (23,75 punti).

Endri SINA, attaccante Circolo Fratticciola con 20 reti (25,00 punti).

Lorenzo LAPINI, attaccante Indomita Quarata con 19 reti (19 reti).

SCARPA D’ORO FEMMINILE, la classifica provvisoria:

Isabella CARTA, (ACF Arezzo), con 17 reti e 25,50 punti.

Sara BERTOZZI, (Aquila Montevarchi) con 24 reti e 24,00 punti.

Cecilia MONCIATTI, (Marzocco Sangiovannese) con 20 reti e 20,00 punti.

