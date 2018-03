Una vittoria ed una sconfitta in questo weekend per le squadre di categoria del Club Arezzo

Dopo la brutta sconfitta a Siena, la Grm infissi torna a vincere regolando con un netto 3-0 il fanalino di coda Vaiano.Tutto secondo pronostico al Pala I.T.I.S. dove il coach Marco Bisaccioni manda in campo: Norcini al palleggio in diagonale con Scortecci, Salvi e Palmucci schiacciatori, Felci e Pieroni al centro e Venturi libero.

Match sempre sotto controllo per i nero-amaranto che riescono a far ruotare tutti i dodici disponibili senza mettere mai in discussione il risultato. Ottimi gli ingressi di Mariottini e Severi che si fanno trovare pronti alla chiamata del coach e rispondono scendendo in campo con gran sicurezza, da sottolineare anche la solida prova di Palmucci in crescita. Vittoria che lascia ancora spiragli per la serrata lotta playoff, la GRM, infatti, si attesta in quinta posizione in coabitazione con Cortona in quarta davanti per differenza punti. Sabato prossimo trasferta sulla carta proibitiva a Sesto dove i padroni di casa hanno sempre trovato la vittoria casalinga in questo campionato che continuano a comandare dalla prima giornata.

Coach Bisaccioni a fine gara: «è stata una partita facile con Vaiano, la differenza fisica e tecnica è evidente e i ragazzi sono stati bravi a chiudere rapidamente la pratica e a non cascare in cali di tensione. Sabato prossimo ci aspetta una partita difficile anche se all’andata abbiamo vinto, sappiamo che la formazione di Sesto è molto ben organizzata e con giocatori di grande spessore, noi proveremo a metterli in difficoltà con le nostre armi».

Kerlite cede per 3-1 a Scarperia. Dopo il turno di pausa la squadra di serie D scende in campo con Impannati in regia con Secchi opposto, attaccanti Amatucci Andrea e Gabriele Palmieri, centrali Filippo Terrazzani e Scarpato. Durante la gara è entrato anche Nuzzo a dare supporto alla formazione aretina. I ragazzi del coach Michele Leone si sono lasciati sfuggire una vittoria possibile, la discontinuità dovuta al turno di riposo ha minato la costanza della giovane formazione che si è lasciata andare ad errori gratuiti. Nel primo set iil gioco è stato abbastanza equilibrato,( 25 – 23 ), il secondo set si è chiuso a 26-24 e nei set successivi la Kerlite non è riuscita a recuperare. Gli attaccanti sotto tono e l’assenza di Lusini sono state un peso per la squadra. Coach Leone commenta: «Abbiamo perso un match che era alla nostra portata, ma abbiamo comunque lottato. Il prossimo sabato andiamo a Poggibonsi, la formazione è quarta in classifica ed ha quasi sempre vinto in casa, sarà una trasferta difficile».