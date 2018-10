Grm Infissi Club Arezzo ai nastri di partenza della nuova stagione

Sarà infatti lo scontro cittadino a dare il via alla prima giornata di campionato, partita che verrà disputata alle ore 21:00 alla palestra Mecenate di Arezzo.

Un impegno subito tosto per i Botoli guidati dal duo Bisaccioni-Maggini, la formazione del Club Arezzo si è ringiovanita per questa annata, tra conferme dell’ottimo gruppo che ha portato a lottare per i playoff nello scorso campionato, e diversi ragazzi provenienti dal florido e importantissimo settore giovanile vero e proprio fiore all’occhiello della società del presidente Mattioli.

“Un roster variegato un mix di esperienza e giovani talenti” commenta coach Bisaccioni “sono contento di continuare il lavoro svolto anno scorso, ho trovato i ragazzi sempre motivati e l’ingresso dei giovani ha portato ancora più entusiasmo, la società sta lavorando egregiamente e non vediamo l’ora di cominciare a battagliare sperando di cogliere più vittorie possibili continuando a divertirci e divertire come nello scorso campionato”.

Coach Bisaccioni sarà coadiuvato in panchina da Stefano Maggini, che sveste i panni di giocatore per dedicarsi interamente alla guida sportiva della società e tecnica di alcune formazioni come quella della prima squadra.

“Sarà strano guidare i ragazzi da fuori dal campo, ma è una scelta che ponderavamo da diverso tempo insieme alla dirigenza ed è giunto il momento che i ragazzi più giovani si facciano carico della nostra maglia, io cercherò di trasmettere a loro tutto quello che ho appreso negli anni da giocatore e fargli capire cosa vuol dire indossare i colori del Club Arezzo” conclude con un sorriso “ ai giovani dico sempre di stare attenti che all’evenienza ho sempre la borsa pronta per scendere in campo”.

L’appuntamento è quindi per questo Sabato 14 alle ore 21:00 al PalaMecenate di Arezzo, sarà anche una occasione di festa per il movimento della Pallavolo Aretina che registra in tutte le società numeri in crescita.