Il Gran Premio Nuvolari fa tappa ad Arezzo. Appuntamento sabato 15

Anche in quest’annata nella quale la nostra città ha ospitato eccezionalmente la tappa della 1000 Miglia, continua con la sua tradizione di transiti nella città della Chimera il Gran Premio Nuvolari, la competizione di regolarità per auto storiche più difficile al mondo intitolata alla memoria del grande Tazio.

Continua la collaudata collaborazione tra il Club Saracino di Arezzo e gli organizzatori della manifestazione mantovana che porta sulle strade italiane trecentocinquanta vetture prodotte tra il 1923 ed il 1972.

Main sponsor della manifestazione in questa edizione è la Maserati, che renderà omaggio al “Mantovano volante” esponendo in piazza Sordello a Mantova la 6C-34. Quest’ultima venne progettata da Ernesto Maserati a seguito della nuova formula internazionale basata sul limite di peso massimo di 750 kg. Dotata di un motore 6 cilindri in linea da 270 CV e con una velocità massima di 250 km/h, debuttò appena uscita dalla fabbrica, il 9 settembre 1934 al Gran Premio d’Italia a Monza: Tazio Nuvolari la portò al quinto posto assoluto. “Nivola” sempre al volante della 6C-34 avrà un finale di stagione esaltante: il 30 settembre si classificò terzo a Brno e, nelle settimane successive, ottenne due vittorie particolarmente prestigiose: il 14 ottobre tagliò per primo il traguardo al Circuito di Modena e pochi giorni dopo, il 21 ottobre, si aggiudicò la Coppa Principessa di Piemonte sul Circuito di Napoli. E’ stato inoltre istituito un Maserati Tribute che vedrà transitare in coda alla manifestazione una decina di vetture moderne della casa del tridente.

Sabato 15 settembre, partite da Rimini e percorrendo poi il Valico di Viamaggio, Pieve Santo Stefano con un Controllo Timbro alle ore 09.22, Anghiari, transiteranno una prima volta lambendo la città di Arezzo vale a dire a Ponte alla Chiassa e poi Campoluci in direzione Castiglion Fibocchi intorno alle ore 10.10, per poi effettuare un Controllo Timbro a Bucine alle ore 11.03.

Quindi nel pomeriggio giungeranno nella nostra città da Mercatale Valdarno, Ponticino, entrando in Arezzo da Via dei Carabinieri, Via Baldaccio, Via Petrarca, Via Roma, Corso Italia, Via Seteria per effettuare in Piazza Grande il controllo timbro istituito dai soci del sodalizio aretino che offriranno anche vinsanto e cantuccini agli equipaggi provenienti dai cinque continenti.

Uscita per Via de’ Pileati, Viale Buozzi, Via Matteotti, Via Trento e Trieste, Via Anconetana verso la Foce dello Scopetone.

Sabato 15 il Controllo Timbro in Piazza Grande è previsto a partire dalle ore 15.02.

Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati aretini, la possibilità di ammirare ancora una volta un vero e proprio museo viaggiante.