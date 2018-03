Gran Galà dello Sport: il giornalista Massimiliano Cocchi al timone

Domenica 25 Marzo alle ore 17,30 presso il Teatro Sole di Bibbiena si terrà la quarta edizione del “Galà dello Sport di Bibbiena” che sarà presentato dal giornalista Massimiliano Cocchi, casentinese che per amore del suo lavoro e dello sport si è trasferito a Milano dove ha trovato la sua fortuna professionale. Ha collaborato con Red Bull italian Digital Team, Sky e Radio Capital. Una presenza importante per raccontare lo sport di Bibbiena con i suoi protagonisti, le sue storie di vita i suoi traguardi umani e professionali.

Tra i premiati del Galà la pallavolo della Virtus Archiano e il karate del Dai Karate Club di Soci.

Quest’ultima società sarà presente con la Squadra Agonistica Giovanile che è già stata impegnata nel corso del 2017 in diverse competizioni riportando una qualificazione ai campionati italiani di categoria e altri piazzamenti.

Nel corso di quest’anno la Dai Karate Club sarà impegnata in numerose gare tra cui le gare internazionali Open di Toscana ( Follonica 10-11 Marzo 2018 ) e Open d’Italia ( Riccione 7-8 Aprile 2018).

La pallavolo della Virtus Archiano, nel 2017 ha ottenuto una grande vittoria nel Campionato di Divisione con il passaggio in serie D regionale e questo con tutte atlete della società.

La Virtus conta su 130 ragazze e su 15 ragazzi a partire dal Mini Volley. Come ha detto Luca Puri, Presidente insieme a Narciso Lomonico: “Le prospettive per quest’anno si presentano buonissime, le nostre ragazze dell’under 14 sono arrivate ai concentramenti regionali, così come la squadra delle under 16. La serie D, inoltre, è in zona salvezza. Tutto questo per noi è molto se consideriamo che le ragazze sono tutte della società”.

Altra cosa importante per la società è la convocazione di una ragazzina delle Under 14 nella rappresentativa provinciale, si tratta di Aurora Sassoli.