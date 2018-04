Al Golf Club Casentino (Poppi) sabato 7 aprile si disputa la terza edizione della Coppa Fondazione Baracchi – Memorial Giuseppe Baracchi, gara a coppie sulla distanza delle 18 buche – 4 palle la migliore, formula Stableford. Sono previsti premi per la coppia con il miglior punteggio lordo e per le prime tre coppie punteggi netti. Partenza alle ore 10:15, premiazioni dalle 16 in poi.

La Fondazione Giuseppe e Adele Baracchi è un’istituzione no-profit riconosciuta Ente Morale con decreto ministeriale del 1996. I fondatori, i coniugi Giuseppe e Adele Baracchi, hanno voluto testimoniare così il loro amore per la propria terra e costituire uno stimolo culturale per i suoi abitanti, con particolare attenzione per i giovani. Inoltre la Fondazione si propone di essere un valido interlocutore rispetto ad iniziative esistenti, affini al suo orizzonte e meritevoli di sostegno per scopi e qualità, da qui la collaborazione con Associazioni e Enti Locali. Dal 2010 la Fondazione è stata iscritta nel Registro delle Onlus. Cinque anni dopo, Giuseppe e Adele Baracchi sono venuti a mancare a distanza di soli 5 mesi l’uno dall’altra, dopo una lunga vita feconda vissuta insieme per quasi 72 anni.

Le figlie Silvana e Sandra continuano oggi l’opera della Fondazione, insieme ai propri collaboratori, mantenendo fede ai principi ispiratori dei suoi fondatori.