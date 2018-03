Golden Warrior, il titolo Italiano kick boxing professionisti in palio ad Arezzo

Grande evento sportivo questa sera alla discoteca “Il Principe” di Arezzo che lascia da parte il ballo per far spazio alla Kickboxing. Si svolgerà l’incontro che mette in palio il titolo italiano K1 di Kickboxing IKTA nella categoria 76 kg, che vedrà sfidarsi l’aretino Lorenzo Mattani della Fit Unit contro l’esperto atleta calabrese Lino Rodio. L’incontro rappresenta l’evento di punta della prima edizione della “Golden Warrior” organizzata da Alessandro Ruschi, allenatore e manager insieme a Mino Russo di Lorenzo Mattani. La manifestazione prende il via questa mattina con incontri a contatto leggero che vedranno protagonisti gli atleti di casa della Fit Unit contro atleti provenienti da altre parti d’Italia. Dalle ore 19:00 ci sarà un’apericena e il concorso femminile “Miss Ring” che faranno da apripista per l’incontro valevole il titolo italiano. Ieri sera c’è stato il primo contatto tra Mattani e Rodio al bar “Le Cattive Abitudini”, dove si è svolta la conferenza stampa durante la quale c’è stata la presentazione della cintura e la pesatura ufficiale dei due atleti, alla presenza dell’arbitro dell’incontro Ivan Anastasi e il presidente IKTA Italia Massimo Brizi.