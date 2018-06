Ginnastica, terza e ultima prova Campionato Serie B Nazionale

Finisce al quarto posto l’avventura nel Campionato di Serie B della squadra della Società Ginnastica Aurora Montevarchi, in lotta fino all’ultimo attrezzo per il terzo gradino del podio nel campionato. I ragazzi di Pagni e Marchetti confermano la permanenza in Serie B per il prossimo anno ed escono da questa terza prova con la consapevolezza di poter lottare per la promozione in massima serie. Ricordiamo i componenti della squadra (nella foto da sinistra a destra): Matteo Rindori, campione, lo ricordiamo, la scorsa settimana nella finale nazionale al corpo libero del torneo di Specialità, Lorenzo Amboni, Giovanni Luti, Fabio Ballantini, Andrea Spinicci e Daniele Bedini. Come Rindori anche Luti e Ballantini lo scorso week end hanno partecipato alle finali dei campionati di specialità di Fermo ed è doveroso sottolineare il 4° posto Italiano al Volteggio di Luti. Periodo intenso questo, che ha messo alla prova la tenuta fisica e nervosa dei ragazzi, che di fronte alle difficoltà hanno reagito alla grande chiudendo con il 4° sia nella terza e ultima prova di Torino sia in campionato.