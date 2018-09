Ginnastica ritmica, Alessia Russo terza ai mondiali di Sofia

Alessia Russo conquista la medaglia di bronzo nella gara per team ai mondiali di ginnastica ritmica di Sofia. La squadra italiana, composta da Alessia, Milena Baldassarri e Alexandra Agiurgiuculese chiude con uno storico terzo posto nella classifica per nazioni composta sommando i migliori 8 punteggi delle fasi di qualifica.

Dietro a Russia e Bielorussia le atlete italiane raggiungono un risultato inimmaginabile fino a pochi anni fà. La Società Aurora, dove Alessia nasce agonisticamente, è orgogliosa di celebrare questo risultato partecipando alla

premiazione che si terrà a Figline sabato 29 Settembre alle ore 17 in occasione della festa della sport denominata “La città dello sport” indetta dall’assessorato allo sport del comune di Figline/Incisa presso l’impianto sportivo di atletica in loc. Materassino.

Il premio di “Atleta dell’anno” verrà consegnato alla ginnasta per il risultato di questo mondiale, ma anche a coronamento di una lunga carriera ricca di eccellenti risultati, come il 3° posto al nastro in Coppa del Mondo a Portimao nel Maggio di quest’anno, i due podi negli assoluti di Ginnastica Ritmica 2016 e 2018.

Le fatiche di Alessia non finiscono qui, la ginnasta figlinese, adesso in forza alla società sportiva Armonia d’Abruzzo, ha già iniziato il percorso di preparazione in vista di quella che sarà per lei la sfida più grande, la qualificazione alle olimpiadi che si terranno a Tokyo nel 2020.