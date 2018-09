Ginnastica, prima prova in Serie C per Chiara Menichincheri: “Ottimi risultati”

Primo appuntamento agonistico per Chiara Menichincheri, ginnasta Aurora in forza alla soc. Giglio che l’altro ieri ha affrontato la prima prova di Serie C GAF.

La gara si è tenuta domenica nella palestra di Livorno, Chiara ha dato il suo contributo alla squadra facendo 2 attrezzi, trave e corpo libero, ottimo il risultato di quest’ultimo attrezzo chiuso con un punteggio di

17,050.

La società Aurora fa i suoi complimenti alla fortissima Chiara che si propone con sempre maggior forza come portabandiera della sezione femminile della compagine montevarchina. I suoi risultati dimostrano il buon lavoro dei tecnici e la presenza della società ad alti livelli anche nell’universo della ginnastica femminile oltre a quella maschile. Il prossimo appuntamento per la ginnasta montevarchina sarà la seconda prova del Torneo di Serie C che si terrà il 14 ottobre nella palestra di casa.