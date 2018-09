Ginnastica – Aurora Montevarchi diventa Centro Tecnico Maschile

Con la fine delle vacanze estive ricomincia a pieno regime l’attività tecnico/sportiva e come ogni nuovo inizio anche questo Settembre porta con se grandi novità.

In conocomitanza con l’inizio della normale attività ginnica ed in accordo con la Direzione Tecnica Regionale, rappresentata dal DTR Tiziano Adolfetti, la Società Aurora, diviene teatro per la realizzazione di un ambizioso progetto di formazione e collaborazione, finalizzato a creare un circolo virtuoso attraverso il quale dare nuova linfa alla ginnastica toscana.

In particolare nasce un progetto di controllo tecnico territoriale dedicato all’ambito giovanile della sezione maschile.

In questo contesto Montevarchi, la Società Aurora ed il Tecnico Thomas Pagni, diventano il punto di riferimento per la zona terra (provincie di Arezzo, Firenze, Prato e Pistoia).

Nello specifico l’attività del progetto si concretizzerà in appuntamenti settimanali, durante i quali si svolgeranno, nella palestra di Montevarchi, ospitati dalla società Aurora e diretti da Pagni, allenamenti rivolti a ginnasti selezionati di interesse regionale.

Dopo aver realizzato nei passati due anni un progetto simile per l’attività dei ginnasti Junior e Senior, la Società Aurora di Montevarchi si conferma un punto di riferimento in Toscana anche per i Ginnasti della categoria Allievi.

Da questa settimana quindi, nella palestra di Montevarchi, oltre alla normale attività societaria, si potrà osservare anche lo svolgersi di questi particolari allenamenti, dove il livello tecnico dei ginnasti coinvolti renderà lo spettacolo sicuramente molto interessante.