Giaccherini mette in difficoltà la Juventus. Segna i rigore, ma non esulta: “Squadra che mi ha dato tanto”

Segna ma non esulta. Ieri sera è stato l’uomo partita per il Chievo. Ma dopo quel rigore segnato contro la Juventus, ha scelto di non lasciarsi andare a scene di giubilo. Emanuela Giaccherini, il calciatore di Talla, ha risposto schiettamente ai microfoni a fine partita: “La Juventus mi ha dato tanto”

Poi ai microfoni di Sky Sport ha spiegato: “Alla Juventus questa partita ha dimostrato che forse non devono mai dare nulla per scontato. Dopo il vantaggio si sono un po’ seduti, ma se oggi ce l’hanno fatta, non è detto che potranno fare tante altre partite così. A noi invece insegna che dobbiamo lottare su ogni pallone e contro ogni avversario, solo così potremo raggiungere il nostro obiettivo”.

Poi ha parlato anche di quel rigore segnato: “In realtà avevo già deciso che non avrei esultato in caso di gol. Ho grande rispetto per la Juventus, è una società che mi ha dato tanto”.