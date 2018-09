Fondazione Umberto Veronesi e Circolo Tennis Arezzo promuovono un Torneo a sostegno dell’oncologia pediatrica

Si rinnova l’impegno della Delegazione aretina di Fondazione Umberto Veronesi, coordinata da Laura Carlini, a favore della ricerca scientifica a sostegno dell’oncologia pediatrica.

Domenica 9 settembre 2018 – dalle 15 alle 19 – presso Il Circolo Tennis Arezzo in Via Vecchia 15 si terrà il Torneo “Doppio Giallo” aperto a giocatori di tutte le età e di ogni livello.

Il Circolo Tennis Arezzo, fondato nel 1952, ha una lunga e prestigiosa storia, costellata di successi e di momenti da immortalare. Costruito all’interno delle mura cittadine è da sempre caratterizzato dalla sensibilità dei consiglieri verso i valori della sportività e dell’appartenenza, tramandando ai successori miglioramenti organizzativi e strutturali.

“Siamo onorati di sostenere una iniziativa così importante promossa dalla Fondazione Umberto Veronesi e finalizzata alla ricerca per l’oncologia pediatrica. Vi invito a partecipare numerosi così da condividere insieme una bellissima giornata da trascorrere in campo” afferma Luca Morelli Presidente del Circolo Tennis Arezzo.

I fondi raccolti mediante le quote di iscrizione al Torneo (15 euro a persona) saranno interamente devoluti a Gold for Kids, Progetto di Fondazione Umberto Veronesi nato 2014, che rappresenta un impegno concreto nel campo dell’oncologia pediatrica, per sostenere le cure mediche in questo ambito e promuovere l’informazione e la divulgazione scientifica. L’oncologia pediatrica in Italia vive alcune difficoltà da quando, nel 2009, sono aumentati i costi di apertura dei protocolli di cura. I costi sono a carico degli ospedali e dei centri di cura, che spesso non hanno a disposizione i fondi necessari. Per questi motivi, con Gold for Kids la Fondazione Veronesi si prefigge il compito di raccogliere fondi, coinvolgendo aziende e privati, da destinare alla copertura dei costi di gestione e avviamento di nuovi studi clinici per curare i tumori di bambini e adolescenti.

Ai vincitori verranno donate medaglie realizzate da IDONI con la tecnica della coniatura, mediante stampi creati a mano negli anni ’50 da scultori dell’epoca: argento 925 con placcatura in oro 24 KT per i primi classificati, argento 925 per i secondi classificati e bronzo per i terzi classificati.

Per partecipare è necessario iscriversi telefonando al numero 331 7391638 (dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 20:30) o mandando una email all’indirizzo scuolatennis@ctarezzo.it