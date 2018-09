Fiordigiglio torna sul ring a Castiglion Fiorentino per affrontare Lezzi

Ritorna sul ring Orlando Fiordigiglio e lo fa nella città dove tutto è iniziato. Il boxeur classe 1984, originario di Torre del Greco ma aretino di adozione, salirà sul ring di Castiglion Fiorentino. L’appuntamento è fissato per venerdì 21 settembre. Avversario sarà Francesco Lezzi.

“Fa un certo effetto tornare a Castiglion Fiorentino – ha confessato Fiordigiglio – lì ho disputato i primi incontri da dilettante e da professionista. A Castiglion Fiorentino ho conquistato anche il titolo italiano. Devo ringraziare il sindaco Mario Agnelli perché ha voluto fortemente ospitare questo appuntamento“.

L’incontro arriva nel momento in cui Fiordigiglio è nelle prime posizioni non solo a livello nazionale. L’obiettivo è quello di vincere chiaramente per dare seguito al trend e poter poi insidiare i primi delle varie classifiche.

“Ho tutto da perdere in incontri come questi” ha ammesso Fiordigiglio. In calendario però oltre all’incontro del 21 settembre con Lezzi c’è un altro appuntamento, almeno per il momento.

Fiordigiglio ha ricevuto l’invito per affrontare a novembre, a Sain Nazaire in Francia, Howard Cospolite. Un pugile già affrontato da Fiordigiglio in un incontro che vide vincere l’aretino a Siena. In palio c’era il titolo Intercontinentale dei Superwelter.

A novembre invece andrà in palio il titolo dell’Unione Europea. Una cintura già vinta da Fiordigiglio che potrebbe alla fine cambiare programmi se dovessero arrivare chiamate più interessanti.

