Filippo Occhiolini e Francesca Volpi vincono la 8^ Marcialonga di Capolona

Ottima edizione quella della 8^ Marcialonga di Capolona di km 8,5 che si è disputata ieri nel tardo pomeriggio nella cittadina del basso casentino a cui hanno partecipato complessivamente oltre 200 atleti fra adulti ragazzi e non competitiva.

Percorso leggermente modificato rispetto allo scorso anno ma suggestivo realizzato su di un anello che in alcuni tratti lambiva gli argini del fiume Arno.

Partenza del gruppo avvenuta alle ore 20 con l’atleta di casa Filippo Occhiolini ad imporre il ritmo tallonato da Alessandro Annetti che 24 ore prima aveva vinto nel quartiere di porta S.Andrea il memoriale Fardelli, Christian Taras e Francesco Vannuccini; molto vicino seguivano Guidelli,Verini,Bettarelli e DelBuono.Già al primo dei 3 giri previsti l’azione di Occhiolini si faceva sentire con la perdita di contatto di Taras mentre teneva Annetti, in campo femminile transitavano accoppiate Francesca Volpi e Genziana Cenni mentre Nicoletta Sanarelli rimaneva staccata di una ventina di metri , nelle varie categorie la situazione era ancora molto fluida con Cassini a condurre nei veterani ma Rosai e Fontani erano vicinissimi ,la stessa cosa con Scaglie e Forzini negli argento, e Blasi con Bignardi negli oro.

Al passaggio dell’ultimo giro Occhiolini prendeva decisamente il comando staccando di poche decine di metri Annetti mentre gli altri erano ancora più staccati ed al traguardo conclusivo Occhiolini va a vincere a braccia alzate con 28″ di vantaggio su Annetti mentre per il terzo posto Vannuccini la spunta su Taras che con questa gara balza decisamente al comando del Grand Prix dopo la 17^ prova mentre al 5° posto Fabio Guidelli e per il 6° posto un’altra volata con il giovane Del Buono che la spunta su Verini mentre 8° arriva Bettarelli , Mori al 9° posto che in volata batte il compagno di squadra Lazzeri.

In campo femminile Francesca Volpi nel finale stacca di 40″ la resistenza di Genziana Cenni mentre al 3° posto Nicoletta Sanarelli riesce a contenere la rimonta di Sivia Mariottini.

Nei Veterani Enzo Cassini resiste al ritorno forse un po’ tardivo di Ettore Fontani che prima aveva superato Valentino Rosai e poi aveva attaccato Cassini, ma invano.

Negli Argento ancora una vittoria facile per Gianmarco Scaglia che stacca di oltre 1′ Egisto Forzini e oltre 2′ Pierluigi Cucchiarini.

Nella categoria Oro Enzo Blasi la spunta sul compagno di squadra Ivo Bignardi ed il senese Giorgio Fosi.

Si sono disputate poi le gare del settore giovanile con la presenza di tanti bambini e tanto spettacolo.

Nella classifica di società la Subbiano Marathon prevale sulla Polisportiva Policiano e la Filirun Team.

MARTEDI 19 GIUGNO PRESSO I LOCALI DELLA POLISPORTIVA POLICIANO verranno assegnate le maglie di Leader del Grand Prix 2018 con una cena a base di prosciutto e melone.

Prossimo appuntamento con il Grand Prix

Giovedì 28 giugno corsa delle Graticole a Città di Castello alle ore 20.

Maggiori dettagli su www.podismo.tv