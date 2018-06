Festa provinciale del Minibasket, tanti ragazzi in piazza a San Giovanni Valdarno

Il Minibasket scende in piazza ed è un successo. Bellissima manifestazione sportiva realizzata dalla Federazione Italiana Pallacanestro (Comitato Regionale Toscana e Delegazione di Arezzo) in collaborazione con il Comune di San Giovanni Valdarno a conclusione del GiugnoSport Sangiovannese 2018.

Circa 200 miniatleti con i loro istruttori minibasket, in rappresentanza delle società sportive della provincia, hanno invaso la suggestiva Piazza Masaccio di San Giovanni Valdarno e l’hanno riempita di colori, palloni, canestri e, alla fine, gavettoni.

“Per il secondo anno consecutivo la collaborazione fra la F.I.P. (Federazione Italiana Pallacanestro – Comitato Regionale Toscana) ed il Comune di San Giovanni Valdarno riporta finalmente lo sport ed i bambini nella piazza! Per me – dice Gabriele Marchionni, delegato provinciale Federazione Italiana Pallacanestro – e la Federazione che rappresento è una grande soddisfazione. Anche quest’anno l’evento è riuscito alla grande, i bambini in campo non avrebbero più smesso di giocare. Devo ringraziare il Presidente Regionale FIP Simone Cardullo, l’Assessore allo Sport Barbara Fabbri, tutte le società della provincia che hanno inviato una rappresentanza di atleti e istruttori (US Fides Montevarchi, Scuola Basket Arezzo, Us Terranuova Basket, Synergy Basket Valdarno, Cmb Valdarno, Mini’s Faella, Polisportiva Galli, Cmb Cavriglia, Valdambra Valdarno Sporting). ”