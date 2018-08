Emilio Bicocchi selezionato per la tappa italiana del Longines Global Champions Tour

Il cavaliere toscano Emilio Bicocchi è stato selezionato per partecipare alla tappa italiana del Longines Global Champions Tour.

Un traguardo importante per il quale vanno al cavaliere, in forza presso l’Aeronautica Militare e residente a Grosseto, i complimenti del presidente della Fise Toscana Massimo Petaccia e del Comitato regionale tutto.

Emilio Bicocchi ha infatti ottenuto nella sua carriera equestre importanti successi in gare nazionali ed internazionali e più volte è stato protagonista anche negli impianti dell’Arezzo International Horse in competizioni di salto ostacoli.

Alla tappa italiana del Longines Global Champions Tour saranno otto gli azzurri che dal 6 al 9 di settembre prossimo si sfideranno nella splendida cornice dello Stadio dei Marmi al Foro Italico. Tre di loro accedono al CSI5* del circuito ideato da Jan Tops di diritto per via della loro posizione nella ranking, gli altri per scelta tecnica effettuata da parte del Selezionatore della nazionale Duccio Bartalucci.

Ecco chi sono. Accesso di diritto per posizione di ranking: aviere scelto Lorenzo De Luca (Halifax va het Kluizebos; Cynar VA), carabiniere scelto Emanuele Gaudiano (Caspar 232, Carlotta 232), 1° caporal maggiore Alberto Zorzi (Contanga 3, Danique).

Selezionati: 1° aviere scelto Emilio Bicocchi (Call Me, Faliane W), carabiniere scelto Bruno Chimirri (Tower Mouche), Gianni Govoni (Antonio, Quirama Il Palazzetto), 1° aviere scelto Giulia Martinengo Marquet (Princy, Verdine Sz), aviere capo Luca Marziani (Don’t Worry B, Tokyo du Soleil).