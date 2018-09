Eccellenza, domani il nuovo calendario. Girone B a 17 squadre

La Lnd toscana ufficializzerà nel pomeriggio di domani il nuovo calendario del girone B di Eccellenza. Una modifica inevitabile a cinque giorni dalla prima di campionato. Il Collegio di Garanzia del Coni ha accolto il ricordo del Badesse che torna in Eccellenza in sovrannumero.

Ciò significa che il girone B passa a 17 squadre, la Promozione (girone C) invece resterà a 14. In chiave aretina l’attenzione è tutta rivolta all’Eccellenza visto che il calendario sarà riscritto e porterà diverse novità.

Sarà introdotta una giornata di riposo a turno per i club oltre a turni infrasettimanali. D’altronde il campionato ad ottobre si fermerà per la Regions’ Cup. Per rispettare il termine ultimo del torneo è necessario giocare durante la settimana evitando ovviamente i giorni in cui è in calendario la Coppa.

La giornata di domani scriverà anche la nuova Terza categoria. Le delegazioni provinciali conosceranno le società che saranno sotto la loro egida. La Terza aretina tra ripescati e fusioni hanno visto assottigliarsi le partecipanti. Ad oggi sono 7 le squadre ai nastri di partenza. Ecco allora che l’ipotesi di un unico girone con squadre proventi dalle delegazioni limitrofe non è da scartare. Una situazione simile d’altronde si era verificata poche stagioni fa.

