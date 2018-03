Donnini vince la seconda edizione dell’Artimino Ultramarathon

Primo successo stagionale per Edimaro Donnini che domenica ha vinto la seconda edizione dell’Artimino Ultramarathon a Carmignano (PO). In una 8 ore estremamente impegnativa e costituita da un percorso urban trail di circa 2,6 km attorno al borgo medievale di Artimino e alla villa medicea “La Ferdinanda”, il corridore di Castiglion Fiorentino è riuscito a percorrere ben 76,2 km trionfando davanti a Roberto Fani e Amedeo Ciarlelli. Da sottolineare anche l’ottimo quinto posto del cortonese Luca Belloni (tesserato con l’Avis Foiano) con 70 km .

Una giornata da incorniciare per Vittorio Polvani, allenatore sia di Donnini che di Belloni dato che le soddisfazioni non finiscono qui. Alla Strasimeno Ultramarathon di 58 km (Giro del lago Trasimeno) l’atleta Majidae Sohn della Maratona Mugello (di cui Polvani è direttore tecnico) è arrivata seconda mentre quarta si è classificata la siciliana Cristina Pitonzo, sempre seguita dal preparatore castiglionese che può inoltre gioire per il secondo posto di Andrea Peparini nella maratona (in 2h e 55’) e degli ottimi risultati ottenuti da tutti gli altri suoi corridori. Infine ciliegina sulla torta è la vittoria di Luca Rosi nella 15 km del Trail delle Vie Cave a Pitigliano.