Domenica derby a Terranuova per l’Amen. Il programma di tutte le gare della Sba

Domenica sera alle ore 18.15 l’Amen Scuola Basket Arezzo sarà impegnata nella trasferta di Terranuova Bracciolini contro l’Oti Galli di coach Baggiani, arbitri dell’incontro i Sigg.ri Minnella di Sovicille (SI) e Bellucci di Livorno. Partita dai mille significate per gli amaranto, oltre alle tematiche legate alla classifica che vede gli aretini al primo posto ed i valdarnesi al sesto in piena lotta per entrare nei playoff, ci sono quelle legate agli ex con coach Baggiani sulla panchina di Terranuova artefice del ritorno della SBA in Serie C nel 2015, mentre il playmaker amaranto Giulio Bianchi nelle ultime due stagioni aveva militato nel sodalizio terranuovese. Il ruolino casalingo dell’Oti Galli è poi di assoluto rispetto, a Terranuova sono infatti cadute tutte le migliori della classifica, come San Vincenzo e Sibe Prato, certificando coni risultati le qualità della squadra. Coach Baggiani fa affidamento come miglior realizzatore della squadra su Lorenzo Dolfi che abbina le proprie doti balistiche all’esperienza che ne fanno un giocatore di prima fascia in questo campionato, il prospetto più interessante dei valdarnesi è senza ombra di dubbio Lorenzo Neri, classe 2001, viaggia a 13 punti di media a partita e si sta segnalando come uno dei giocatori più completi di questo girone con un futuro cestistico davanti a sé di primissimo livello. Fuori causa lo sfortunato Malacario, infortunatosi nel derby di sabato scorso a Terranuova, saranno Baldi e Mascherini a prendersi responsabilità aggiuntive in attacco guidati in regia da Baglioni e Capponi. L’Amen, sconfitta al supplementare nell’ultima trasferta disputata due settimane fa a Prato, avrà di fronte un altro impegno particolarmente impegnativo che dovrà essere affrontato con la dovuta lucidità e determinazione per continuare a stazionare nei primissimi posti della classifica quando mancano solo quattro gare al termine della stagione regolare.

Il weekend SBA presenta per le altre formazioni amaranto un altro incontro da seguire con particolare attenzione si tratta del derby Under 16 Eccellenza tra Chimet SBA e Fides Montevarchi, le due formazioni infatti sono appaiate al quarto posto in classifica, ultimo valido per accedere alle fasi nazionali di questo campionato. L’incontro si disputerà sabato pomeriggio alle ore 16.30 al Palasport Estra. Tornerà dopo due gare in trasferta a giocare davanti al pubblico amico anche la Rosini Impianti Under 18 Eccellenza giovedi 22 marzo contro Carrara, mentre saranno impegnate in trasferta DuniaPack Under 15 Eccellenza a Firenze contro la Legnaia e Galvar Under 14 Elite ad Empoli. Primo turno della seconda fase invece per la Tecnoil Under 18 Regionale a Sansepolcro, per la RosinI Impianti Under 16 Regionale domenica alle 11.30 contro Campi Bisenzio e per gli Under 13 Regionali che ospiteranno martedi nel posticipo la Polisportiva Galli.

Infine quattro le squadre del Minibasket Nova Verta impegnate nel fine settimana, gli Esordienti 2006 Rosso ospiteranno sabato iL Don Bosco Livorno, gli Aquilotti 2007 Rosso attendono domenica alle 15 la Polisportiva Galli, mentre gli Aquilotti Blu affrontano sabato la Synergy Valdarno in trasferta. Domenica di partite per gli Scoiattoli 2010 che giocheranno la tappa regionale del 3 contro 3 sprint ospiti del Basket San Casciano.

