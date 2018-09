Una domenica al parco Pertini all’insegna dell’attività fisica: tutto pronto per “SportArezzoabilia”

Domenica 16 settembre il parco Pertini di Arezzo ospiterà la 11° edizione di “Vivere lo sportArezzoabilia”.

L’iniziativa organizzata dal CONI e UISP provinciali vede il patrocinio del Comune di Arezzo, Provincia di Arezzo, Regione Toscana, Prefettura di Arezzo e CIP Regionale.

L’attivazione di 27 punti sport (ogni punto uno sport) vuol offrire ai cittadini la possibilità di sperimentare e provare una o più discipline sportive e nel contempo favorire l’integrazione con la partecipazione di disabili. Alcune federazioni hanno attivi 6 “Focus disabilità” ove operatori qualificati saranno preposti nel favorire la partecipazione.

Di particolare significato, nell’edizione 2018, è rappresentato dall’adesione della delegazione Cesvot di Arezzo che sarà presente con un punto informativo per orientare i cittadini del mondo delle associazioni di volontariato. Tale coinvolgimento da un lato ha favorito il rapporto con la scuola, nel caso il Liceo Scientifico di Arezzo, nel bandire un concorso riservato agli alunni per individuare un “logo” da inserire nei luoghi e mezzi di visibilità, dall’altro ha permesso il coinvolgimento delle associazioni del volontariato ed in particolare quelle impegnate nell’integrazione.

Si è voluto così creare la condizione di confronto e collaborazione tra mondo associativo di natura sportiva con l’esteso mondo dell’associazionismo del volontariato. ESTRA spa, come in passato, ha mantenuto la propria disponibilità ritenendo l’iniziativa di particolare significato. L’iniziativa gode di un contributo di UBI BANCA.