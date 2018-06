Domenica al Miravalle di Montevarchi il campionato toscano motocross

A due mesi dal bellissimo appuntamento con il Campionato Italiano Junior, torna il motocross agonistico al circuito Miravalle di Montevarchi. Il Moto Club Brilli Peri ospita infatti domenica una tappa del campionato regionale toscano che comprende le categorie Minicross (Debuttanti, Cadetti, Junior e Senior), Elite, Fast, Rider ed Expert (classi MX1 e MX2), 125, 300 e Veteran, suddivisa in Over 40, Superveteran Over 48 e Master Over 56, sia MX1 che MX2.

Sono oltre 150 i piloti iscritti che daranno vita ad un carosello di qualificazioni e gare che scatterà alle 8.00 e che si concluderà nel tardo pomeriggio.

Oltre che nel ruolo di organizzatore, il Brilli Peri sarà protagonista anche con la sua foltissima squadra di piloti, molti dei quali sono piazzati nelle varie classifiche del regionale.

Nel Minicross Debuttanti si trovano Pretto e Buccolini, entrambi su Husqvarna, rispettivamente al 4° e 5° posto. Nei Cadetti in testa alla classifica c’è Brando Rispoli (KTM), non ancora undicenne, che sarà un po’ la vedette della giornata. Il giovanissimo pilota di Porto Ercole è infatti uno dei favoriti nella corsa al titolo italiana ma soprattutto si è brillantemente qualificato per la finale continentale e fa dunque un pensierino anche al campionato europeo. Del Brilli Peri nella classifica regionale cadetti figurano anche Napolitano, Betti, Squarcialupi, Coppini e Giotti. Nella Junior si trovano Yordanov (Husqvarana, 6°), Cannoni, Bimbi e Venuto. Nella Senior Cipriani (KTM) è 3° e in classifica ci sono anche Vigni e Cocini. Ben piazzato nella 125 Junior è Tenti (Yamaha), 3°; nella ottavo di litro figura anche Tiossi. Ben rappresentato il Moto Club di Montevarchi anche nella Expert, con Masini 5°, e nella Veteran MX2 con Caselli, 2° della Over 48, Casola 3° nella Over 56.