Dilettanti, ecco gli accoppiamenti di Coppa dall’Eccellenza alla Seconda. Si parte il 2 settembre

Il comitato regionale della FIGC ha diramato gli accoppiamenti e le date che riguarderanno le partite di Coppa dall’Eccellenza fino alla Terza categoria. Il primo turno è in programma per tutti domenica 3 settembre.

Coppa Italia di Eccellenza

Andata Ritorno Nuova A.C. Foiano – Castiglionese 02/09 12/09 Baldaccio Bruni – Pratovecchio 02/09 12/09 Bucinese – Valdarno 02/09 12/09

In Promozione, Prima e in Seconda cambia la formula della Coppa visto che nel primo turno avranno luogo i triangolari. In campo quindi il 2, 9 e 19 settembre, mentre il secondo turno sarà disputato in gara unica il 24 ottobre. Per quanto riguarda le nostre aretine ecco i raggruppamenti e il calendario dei triangolari.

Coppa Italia Promozione, triangolari

Risultato Classifica Bibbiena – Pontassieve 0 – 0 Bibbicna Soci Casentino Pontassieve Soci Casentino

Risultato Classifica Arno C. Laterina – Castelnuovese 0 – 0 Arno C. Laterina Terranuova Traiana Castelnuovese Terranuova T.

Risultato Classifica Cortona C. – M.M. Subbiano 0 – 0 Cortona C. Nuova S. Chiusi M.M. Subbiano Nuova S. Chiusi

Coppa Toscana Prima Categoria, i triangolari

Risultato Classifica Olimpic Sansovino – Lucignano 0 – 0 Lucignano Tegoleto O. Sansovino Tegoleto

Risultato Classifica M.C. Valdichiana – Montagnano 0 – 0 Alberoro Alberoro M.C. Valdichiana Montagnano

Risultato Classifica Fratta S. Caterina – Spoiano 0 – 0 Fratta S. Caterina Viciomaggio Spoiano Vicimaggio

Risultato Classifica Capolona Quarata – Sulpizia 0 – 0 Capolona Quarata Rassina Rassina Sulpizia

Risultato Classifica Ambra- Arezzo F.A. 0 – 0 Ambra Vaggio Piandiscò Arezzi F.A. Vaggio P.

Coppa Toscana Seconda Categoria, i triangolari

Risultato Classifica Terontola – Montecchio 0 – 0 C. Fratticciola C. Fratticciola Montecchio Terontola

Risultato Classifica Santa Firmina – Pieve al Toppo 0 – 0 Monterchiese E. Monterchiese Ercolana Pieve al Toppo Santa Firmina

Risultato Classifica Tuscar – Olmoponte 0 – 0 Olmoponte San Marco San Marco Tuscar Risultato Classifica Indomita Quarata – Battifolle 0 – 0 Battifolle Pergine Indomita Quarata Pergine Risultato Classifica Badia Agnano – Badia a Roti 0 – 0 Atletico Levane Atletico Levane Badia Agnano Badia a Roti Risultato Classifica Lorese – Atletico Valdambra 0 – 0 Atletico Figline Atletico Figline Atletico Valdambra Lorese Risultato Classifica Cavriglia – Pestello 0 – 0 Cavriglia Faellese Faellese Pestello Risultato Classifica Stia – Montemignaio 0 – 0 Falterona A. Falterona Alto Casentino Montemignaio Stia Risultato Classifica San Polo – Tro.Ce.Do 0 – 0 F. Castelfranco Fulgor Castelfranco San Polo Tro.Ce.Do

