Dilettanti, emozioni e gol in Coppa. Avanti Castiglionese, Baldaccio e Bucinese

Un mercoledì di Coppa all’insegna dei gol, delle rimonte e delle emozioni. Ecco cosa ha regalato il ritorno del primo turno. Alla però a far festa sono state Castiglionese, Bucinese e Baldaccio Bruni.

Gli anghiaresi faticano più del dovuto. La Baldaccio avanti di due gol sul Pratovecchio va sotto per ben due volte a Rassina. I rossoneri riaprono l’incontro al 34′ e pareggiano al 57′ con Lazzeroni che trasforma due rigori. Quando la lotteria dei penalty si avvicina ci pensa Quadroni a risolvere l’incontro entrando dalla panchina. Al 95′ l’attaccante della Baldaccio accorcia e il 2-1 vale il pass per gli uomini di Chiarini. Prossimo avversario l’Antella 99 in trasferta in gara unica.

Bucinese avanti di carattere. Gli arancioverdi partivano dal 2-1 dell’andata troppo poco dovendo andare nella tana del Valdarno soprattutto quando un super Vanni mette a segno una tripletta e si porta a casa il pallone. Tutto tranquillo fino al 46′ quando Vanni apre le danze, pareggia la Bucinese su rigore ma Vanni sigla il 2-1. Arriva di nuovo il pari della Bucinese ma Bastianelli prende palla sulla sinistra, evita due avversari, entra in area e segna il 3-2. Vanni da fuori area mette in porta il pallone del 4-2 che vale il momentaneo passaggio del turno. A 48” dalla fine il colpo di scena: angolo per la Bucinese, mischia in area del Valdarno e pallone che schizza in rete. La Bucinese di Nardi avanza e affronterà il 26 settembre in trasferta il Porta Romana.



Avanti anche la Castiglionese. I gialloviola sul campo di Cesa superano per 3-1 il Foiano dopo il pari dell’andata (1-1). Gol di Casini al 25′, pareggio di Khtella e nel finale di partita doppietta di Bucaletti. L’attaccante è sempre più bomber della Castiglionese con il terzo gol siglato in soli quattro giorni. Da stabilire ancora la prossima avversaria.

Twitter @MatteoMarzotti