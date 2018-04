Derin Demirsoy conquista il terzo Gp di Toscana Tour 2018

La terza settimana di Toscana Tour si chiude con il trionfo della Turchia. Merito di Derin Demirsoy che ha saputo imporsi nel Gran Premio CSI3* del Gold Tour insieme all’imponente Dadjak Ter Puttenen (Toulon x Vanitas), cavallo che non ha avuto rivali nell’arena Boccaccio. Nel tempo di 41.60 secondi questo incredibile binomio ha chiuso il barrage senza commettere penalità, sbaragliando i 23 cavalieri ammessi alla seconda manche su 59 partenti iscritti.

“Sono molto felice per l’esito di questa gara – ha commentato il campione turco a fine gara – il mio cavallo ha saltato in modo fantastico, è stato molto veloce nel barrage e devo ringraziarlo per questa performance; è stato il nostro primo Gran Premio insieme, non poteva andare meglio di così e questo risultato sarà certamente di buon auspicio per il proseguimento della stagione. Amo l’Arezzo Equestrian Centre, qui tutti sono molto amichevoli e cordiali, l’organizzazione è perfetta”.

La vittoria di Derin Demirsoy è stata caldamente applaudita dai tantissimi spettatori presenti nelle tribune del centro ippico, che hanno potuto ammirare anche le gesta di Gudrun Patteet, cavaliere belga arrivato secondo in sella a Sea Coast Coco Berlini (Caspar x Quidam de Revel) grazie ad un doppio netto in 42’’25. A chiudere il podio, infine, il francese Marc Dilasser che in sella a Cliffton Belesbat (Clinton x Halando II) con un percorso finale chiuso in 44.06 secondi e 0 penalità. Migliore degli italiani Michael Cristofoletti, fuori dal podio davvero per un soffio insieme al suo Belony (0/0 in 44’’47).

Il piccolo Gran Premio del Silver Tour cat. 145, invece, si è tinto di azzurro grazie alla splendida gara di Emanuele Gaudiano: in sella al suo Chalou (Chacco Blue x Baloubet du Rouet) il carabiniere di Matera ha chiuso la gara in 35.64 secondi senza commettere penalità, seguito dal francese Harold Boisset su T’Obetty du Domaine (0/0 in 36.05) e da Alex Duffy, cavaliere ilrandese che ha conquistato il terzo gradino del podio con Insolite V’T Molenvondel in 36.66 secondi e 0 penalità. L’Inno di Mameli, finalmente, è tornato a risuonare nell’arena Boccaccio di Arezzo.

Toscana Tour 2018 arriva così al termine della terza settimana di gare in attesa dell’ultimo impegno a partire da martedì 3 aprile, quando scatterà la formula del CSI 4*. Tra gli appuntamenti da segnalare, oltre che un lotto di competizioni di altissimo livello, la seconda edizione della “Chianina d’Oro”, cena che avrà luogo venerdì 6 aprile nella splendida cornice dell’Area Vip dell’Arezzo Equestrian Centre. Anche quest’anno sarà al centro dell’iniziativa la degustazione di ricette toscane con piatti a base di Carne Chianina IGP, dove il piatto forte, ovviamente, sarà il “Vitellone Bianco dell’appennino Centrale” in abbinamento con vini pregiati del territorio. Durante la serata sarà consegnato il premio “La Chianina d’oro” ad uno dei cavalieri protagonisti di questa edizione di Toscana Tour.

Sabato 7 aprile, infine, spazio alla beneficenza con “A charity night for helping children”, cena di gala organizzata a favore dell’organizzazione Dynamo Camp che vedrà la partecipazione dello chef Luca Montersino. Partner dell’iniziativa, patrocinata dalla Federazione Italiana Sport Equestri, saranno Cavalleria Toscana, main sponsor di Toscana Tour 2018 e Be Honest.